Letzte Chance für den Atomdeal

Das Palais Coburg in der Wiener Innenstadt.

Nach fast einem halben Jahr Pause haben in Wien neue Verhandlungen zur Rettung des Nuklearabkommens begonnen. Der Iran setzt offenbar auf Härte, Hinhalten und Spalten.

Zumindest räumlich haben sich Iraner und Amerikaner in Wien angenähert. Der US-Sonderbeauftragte Robert Malley residiert während der Atomverhandlungen nicht mehr im Hotel Imperial, sondern im Marriott. Und gleich nebenan im Hotel Coburg laufen diesmal die Verhandlungen mit den Iranern. Das Areal davor lässt sich besser absperren – und für ein Journalistenzelt ist auch Platz. Der Umzug markiert fast so etwas wie einen ersten kleinen Erfolg für die iranische Delegation, die sich im Frühjahr bei den österreichischen Behörden bitter über die lautstarken Proteste der oppositionellen Volksmudjaheddin vor dem Grand Hotel am Kärntner Ring beklagt hatte.