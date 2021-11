Das Virus Sars-CoV-2 kann sich in Immunschwachen gut entwickeln.

„Die vielen Mutationen sprechen für Entstehung in HIV-Patienten“, twitterte Karl Lauterbach, Mediziner und SPD-Politiker. Ähnlich äußerte sich Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie: Omikron könnte in einem Patienten mit Immunschwäche, etwa Aids, entstanden sein. Schließlich, so Watzl, würden HIV-Patienten in Afrika, wo Omikron zuerst aufgefallen ist, oft nicht ausreichend therapiert.