Vegane Küche und Katzen: Das ist das Konzept der deutschen Kette Katzentempel. Andrea Weber eröffnet nun den ersten Standort in Wien.

Katerfrühstück und Samtpfotenburger will Andrea Weber bald in Wien auftischen. Und nicht nur der Gast, sondern auch die Katze soll in ihrem Lokal König sein: Denn Weber plant derzeit das erste Katzenrestaurant Österreichs.