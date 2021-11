Ein EU-Newsroom gegen Fake News

In den Westbalkanstaaten, etwa hier in Kroatiens Hauptstadt Zagreb Mitte November, grassiert viel auf Desinformation fußende Abneigung gegen die Anti-Covid-Impfung.

Die EU fördert einen redaktionellen Verbund von 16 Nachrichtenagenturen – vor allem solchen vom Westbalkan, wo es kaum faktentreue, unabhängige Nachrichten gibt.

Die Europäische Kommission wagt im Lichte der zusehends die Demokratie und Grundrechte gefährdenden Desinformation in mehreren ost- und südosteuropäischen Ländern einen medienpolitischen Schritt nach vorn. Am Montag gab sie bekannt, die Gründung eines gemeinsamen Newsrooms von 16 Nachrichtenagenturen über zwei Jahre hinweg mit insgesamt 1,76 Millionen Euro zu fördern. „Dieser erste paneuropäische Newsroom wird es Journalisten erlauben, gemeinsam über EU-Angelegenheiten zu berichten und den Geist der Zusammenarbeit zu Hause zu bewerben“, sagte Thierry Breton, der EU-Kommissar für Dienstleistungen und den Binnenmarkt, am Montag in Brüssel.