Jetzt live: Ergebnisse des Gipfeltreffens zur Impfpflicht

Live

Verfassungsministerin Edtstadler und Gesundheitsminister Mückstein laden heute Experten und Oppositionsvertreter ins Kanzleramt, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Mit Livestream.

Die türkis-grüne Bundesregierung begann die Woche mit einer „Bestandsaufnahme“ im Bundeskanzleramt. Minister und Experten aus den Bereichen Wissenschaft und Wirtschaft waren geladen, um die aktuelle Situation in Sachen Pandemiebekämpfung zu bewerten. Entscheidungen wurden an dem „Runden Tisch“ keine getroffen, heute, Dienstag, könnte sich das ändern: Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) haben erneut ins Kanzleramt gerufen - diesmal, um über die für Februar geplante allgemeine Impfpflicht zu beraten.

Geladen sind Experten aus Wissenschaft, Verfassungsrecht, Gesundheit, dem Verfassungsdienst, der Bioethikkommission sowie Vertreter von SPÖ und Neos - die FPÖ wurde nicht eingeladen. Die Begründung: Diese lehne eine Impfpflicht kategorisch ab.

Livestream von der Pressekonferenz zum Gipfeltreffen:

Sollte der Stream nicht korrekt angezeigt werden, klicken Sie hier.

Diskussionsgrundlage für das heutige Gespräch dürfte ein der „Presse" vorliegender „Rohentwurf“ sein. Darin ist eine Strafe bis zu 7200 Euro bzw. sechs Wochen Ersatzfreiheitsstrafe vorgesehen, wenn eine Person mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich zwei behördlichen Aufforderungen zum Impfen nicht nachkommt. Beim ersten Verstoß sind 3600 Euro Geldstrafe oder vier Wochen Ersatzfreiheitsstrafe vorgesehen, beim dritten die Verdoppelung auf 7200 Euro.

„Impfpflicht wirkt nicht von heute auf morgen, aber...“

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner betonte vor Beginn des Gipfeltreffens, sie sei sehr froh über den vorgesehenen Austausch. „Das gemeinsame Ziel muss sein, diesen Teufelskreis an Lockdowns und Überlastung der Spitäler zu durchbrechen.“ Das gehe ihrer Ansicht nach nur mit einer hohen Durchimpfungsrate, die zu erreichen die Bundesregierung in den vergangenen Monaten verabsäumte habe. Daher sei eine allgemeine Impfpflicht mittlerweile „der einzige Weg“ dorthin. Allerdings: „Sie wirkt nicht von heute auf morgen, aber wenn sie mit Februar in Kraft tritt, dann haben wir gute Chancen, den nächsten Herbst ohne Lockdown zu schaffen“, pochte sie auf einen „raschen Umsetzungsfahrplan“.

Christoph Wenisch, Leiter der Infektionsabteilung der Klinik Favoriten, betonte, es gehe darum, die Vakzine und ihr Können im Detail zu besprechen und davon ableitend, Entscheidungen hinsichtlich der Ausformung einer Impfplicht zu treffen. „Wir haben leider gelernt, dass die Impfungen keine Lebendimpfungen sind, wie etwa bei Gelbfieber, wo man mit einem Schuss einen lebenslangen Schutz hat.“ Die aktuellen Vakzine seien im Vergleich dazu „schwach“ und müssten daher öfter verabreicht werden.

Zu beachten sei daher zum einen, dass die Wirksamkeit der Impfung kein monolithischer Wert sei, sie hänge ab von dem Impfstoff selbst, „da ist Moderna besser als Pfizer und das wieder besser als Johnson oder andere“, sagte Wenisch. Zum zweiten gehe es um die Frage der Intensität: „Wie viel kann ich verhindern? Wie viele schwerste Fälle auf Intensivstationen? Wie viele Patienten auf den Normalstationen?“, nannte er Beispiele. Zum dritten sei die Frage zu beantworten: „Wie lange hält man das aus?“ Das Ziel müsse sein, Covid-19 in den Spitälern so in den Griff zu bekommen wie die Grippe - folglich mit einer höheren Belastung für maximal ein, zwei Monate im Winter - das halte man aus.

Medizinrechtsexperte Karl Stöger von der Universität Wien ergänzte, dass es sich bei der Entscheidung für eine Impfpflicht um eine politische Entscheidung handle. Verfassungsjuristen in Österreich seien sich momentan darin einig, dass eine solche zulässig sei „als letztes Mittel“, um die Pandemie in den Griff zu bekommen - „auch wenn es sich um einen Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte handelt, das soll man gar nicht kleinreden“. Es sei daher penibel darauf zu achten, „dass das Ganze verhältnismäßig ist“ und geeignet, die Situation „nachhaltig zu entschärfen“.

Kickl hält Parallelveranstaltung ab

Fest steht: Der tatsächliche Entwurf soll in der Woche vom 6. Dezember fertig sein. Nach einer Begutachtungszeit von mindestens vier Wochen könnte das Gesetz - nach Beschluss von Nationalrat und Bundesrat - im Februar in Kraft treten. Fest steht außerdem: FPÖ-Chef Herbert Kickl zeigte sich ob der Nicht-Einladung zum Gipfel im Vorfeld empört und kündigte parallel dazu eine Pressekonferenz über „Aktuelle Entwicklungen in der Corona-Politik" an. Um 10:30 Uhr wetterte er sodann über die „dümmste, verlogenste und sadistischste Regierung“, die nichts andere tue, als die Gesellschaft in einer „noch nie dagewesenen Dimension“ zu spalten. Das erinnere ihn an die „dunkelsten Zeiten“ der Geschichte.

Bezüglich der neuen Variante des Coronavirus Omikron sei Kickl, der gerade eine Covid-19-Erkrankung überstanden hat, „klar“, dass diese Mutante harmlos sei. Was er nicht dazu sagte: Mehrere Experten haben sich zu B.1.1.529 bereits zu Wort gemeldet, der einhellige Tenor: Omikron wird derzeit eingehend untersucht, eindeutige Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Auf einen Blick Der Gipfel beginnt um 9 Uhr, um 11 Uhr folgt eine Pressekonferenz. Am Nachmittag tagt um 14 Uhr der Hauptausschuss des Nationalrates. Dort wird - wegen der Zehn-Tages-Begrenzung von Ausgangsbeschränkungen - die nötige parlamentarische Zustimmung eingeholt, damit der aktuelle Lockdown wie geplant bis 11. Dezember gilt. Außerdem bringt die Novelle eine kleine Verschärfung: Die derzeit offenen Geschäfte für die Grundversorgung müssen ab Donnerstag um 19 Uhr schließen.

(hell)