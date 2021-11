Deutsches Verfassungsgericht bestätigt "Corona-Notbremse"

Die sogenannte Bundesnotbremse ist verfassungskonform. Das erleichtert die Beratungen der deutschen Regierung über die künftigen Corona-Maßnahmen.

Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat die zahlreichen Verfassungsbeschwerden gegen die im Frühjahr vom deutschen Parlament beschlossene Bundesnotbremse zurückgewiesen. Dienstagmorgen erklärten die Richter in Karlsruhe bekannt, dass die Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen verfassungsmäßig waren.

Umstritten an der im April 2021 vom deutschen Parlament und dem Bundesrat beschlossenen Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes waren vor allem die Ausgangsbeschränkungen von 22 Uhr bis 5 Uhr in Städten oder Kreisen, in denen binnen einer Woche 100 oder mehr Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner festgestellt werden. Die Verfechter wollen mit deutschlandweit einheitlichen Regeln einen Flickenteppich verhindern. Doch gerade an der Pauschalität gab es viel Kritik.

Unter den Klägern waren unter anderem Anwälte und die Gesellschaft für Freiheitsrechte, aber auch Politiker verschiedener Parteien. Die oppositionelle FDP beispielsweise erklärte just am Dienstag, 80 Mitglieder ihrer Bundestagsfraktion hätten sich mit einer gemeinsamen Verfassungsbeschwerde gegen die Gesetzesänderungen gewandt.

Politik berät über weiteres Vorgehen

Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der deutschen Länder wollen heute mit der geschäftsführenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem wohl künftigen Kanzler Olaf Scholz (SPD) über die Corona-Krise beraten. Bei der für 13 Uhr angesetzten telefonischen Abstimmung solle die Entscheidung des Verfassungsgerichts zur sogenannten Bundesnotbremse besprochen werden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Regierungskreisen. Die Rechtmäßigkeit der bisherigen Maßnahmen dürfte die Beratungen erleichtern.

Kanzleramtschef Helge Braun rechnete Dienstagfrüh aber nicht mit weitreichenden Entscheidungen bei den Besprechungen, berichtet der deutsche Sender ntv. Beschlüsse seien nicht geplant. Es handle sich lediglich um ein „informelles“ Treffen, so Braun, der auch als CDU-Chef kandidiert. „Aber ich fordere seit Tagen eine formelle Ministerpräsidentenkonferenz, und dass wir eine Notbremse vereinbaren“, sagte Braun.

Der Handlungsdruck wächst wegen ständig wachsender Infektionszahlen und der neuen Omikron-Variante. Außerdem soll im Kanzleramt ein Krisenstab für eine Beschleunigung der Impfkampagne eingesetzt werden.

(APA/dpa/Red.)