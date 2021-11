In manchen Regionen der Welt gilt Schildkrötenfleisch als - oft verbotene - Delikatesse. Doch es gibt die Gefahr einer Vergiftung. Auf Tansania starben sieben Personen, Dutzende weitere mussten ins Krankenhaus.

Schildkrötenfleisch zu verzehren ist auf Tansania eigentlich verboten. Doch das Fleisch gilt auch als Delikatesse - als nicht ungefährliche allerdings. Denn in manchen Fällen kann es zu einer Lebensmittelvergiftung, dem sogenannten Chelonitoxismus, kommen. Und daran dürften zuletzt sieben Menschen in dem afrikanischen Staat gestorben sein, berichtet der britische Sender BBC.

Mindestens fünf Familien auf Pemba, das zu den halbautonomen Sansibar-Inseln gehört, haben am vergangenen Donnerstag Schildkrötenfleisch gegessen, wie der örtliche Polizeikommandant Juma Said Hamis gegenüber der BBC erklärte.

Die genaue Ursache der Wechselwirkung beim Verzehr ist nicht bekannt, aber man nimmt an, dass sie mit giftigen Algen zusammenhängt, die die Schildkröten fressen, erklärte die Wohltätigkeitsorganisation „Turtle Foundation".

38 Menschen in Krankenhäusern behandelt

In dem Fall auf Sansibar war es ein Dreijähriger, der als erstes verstarb - und zwar am Tag danach. Zwei weitere Personen starben in der Nacht darauf, vier weitere Personen schließlich am Sonntag. Weitere 38 Menschen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, die meisten konnten jedoch wieder entlassen werden, drei Personen sind dem Bericht zufolge noch in Behandlung, befänden sich aber in einem stabilen Zustand. In einer Nachricht auf Twitter sprach Sansibars Präsident Hussein Mwinyi den betroffenen Familien sein Beileid aus.

Nach Angaben der „Turtle Foundation" kann die Vergiftung vor allem Kinder und ältere Menschen treffen, aber auch gesündere Erwachsene können daran erkranken.

Im März starben in Madagaskar 19 Menschen, darunter neun Kinder, nachdem sie Schildkrötenfleisch gegessen hatten, wie die Nachrichtenagentur AFP damals berichtete. Auch in Indonesien, Mikronesien und auf den indischen Inseln im Indischen Ozean wurden Fälle gemeldet.

