8186 Corona-Neuinfektionen in Österreich, 67 Todesfälle

Im Vergleich zur infektionsstarken Vorwoche ist die Anzahl der Neuinfektionen in Österreich am Dienstag leicht rückläufig. Die Zahl der Covid-Patienten in den Spitälern steigt aber weiter an.

8186 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in den vergangenen 24 Stunden in Österreich gemeldet worden. Vor einer Woche waren es 9513 neue Fälle. 67 weitere Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, starben. Die Zahl der Patienten in den Spitälern steigt unvermindert stark an, sowohl auf den Normal- als auch auf den Intensivstationen.

Wie bereits am Vortag ist bei den Neuinfektionen ein sinkender Trend erkennbar - ganz im Gegensatz dazu entwickelt sich jedoch die Zahl der Hospitalisierungen: Auf Normalstationen kamen in den vergangenen 24 Stunden 134 Patienten neu hinzu, ein Anstieg musste auch auf den Intensivstationen registriert werden. Weitere 23 Patienten sind auf eine intensivmedizinische Behandlung angewiesen. Österreichweit gibt es somit mittlerweile 642 Corona-Intensivpatienten.

Auch die Zahl der Todesfälle im Vergleichszeitraum ist hoch: 67 weitere Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, starben in den letzten 24 Stunden. Damit ist die heutige Zahl nicht weit vom Jahreshöchstwert seit Jänner entfernt: 72 an oder mit Covid Verstorbene waren es vor einer Woche. Gestern sind 37 Personen einer Infektion erlegen.

Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Bundesländer: In Oberösterreich sind mit 1754 die meisten neuen Fälle gemeldet worden. Danach folgen die Steiermark mit 1290 und Niederösterreich mit 1287 Neuinfektionen seit gestern. Deutlich weniger neue Fälle von Covid-19 gibt es in den übrigen sechs Bundesländern. In Tirol und Wien haben sich je 946 und 936 weitere Personen mit dem Coronavirus infiziert. In Kärnten wurden 723 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden verzeichnet. Salzburg und Vorarlberg melden 545 und 520 neue Fälle. Den Schluss macht das Burgenland mit 185 Neuinfektionen mit Covid-19.

Bisher hat es in Österreich 1.159.995 positive Testergebnisse gegeben. Mit heutigem Stand sind österreichweit 12.492 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 1.007.909 wieder genesen. Derzeit befinden sich 3458 Personen aufgrund von Covid-19 in krankenhäuslicher Behandlung.

Weitere Infos folgen.

(red.)