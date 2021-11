Wen erreichen tragische Bilder? Die Pandemie im TV

(c) Screenshot ORF

Am Montagabend sah man im ORF eine Nacht auf der Intensivstation, mitgefilmt vom Personal. Auf Puls 24 erklärte eine Psychologin, warum Informationen oft nichts mehr bewirken.

Es waren intime Bilder, die man am Montagabend in "Thema" sah. Ein Patient um die 60 zwischen Schläuchen und Geräten, nicht mehr ansprechbar, die Krankenschwester versuchte es trotzdem. „Nicht erschrecken, ich werde jetzt ein bisschen Mundpflege machen“, sagt sie. Seine Lunge sei de facto nicht mehr zu beatmen, sagt der Arzt. Das Gesicht unkenntlich gemacht. Mit kleinen Kameras hatte ein Team vom Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck für die ORF-Sendung „Thema“ ihre Arbeit festgehalten, diese kürzte die Bilder einer Nacht auf knapp 12 Minuten zusammen. Das Ergebnis: Tragische Szenen und (oft) vermeidbares Elend in wackeligen Bildern.