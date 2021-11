Die Grünen gehen aufs Ganze

Wie es aussieht, wird der Lobautunnel nicht gebaut. Damit bekommt die Konfrontation in der Bundesregierung eine neue Dynamik. Denn es ist nicht das einzige kontroversielle Thema.

Wenn es stimmt, was der Rathausmann vom Dach pfeift, dann wird der Lobautunnel nicht gebaut. Das wäre von Seiten der grünen Verkehrsministerin Leonore Gewessler, die ihre Entscheidungen zu den von ihr vorerst gestoppten Straßenbauprojekten am Mittwoch verkünden will, nicht nur ein Affront gegenüber der Wiener Stadtregierung, sondern auch gegenüber dem Koalitionspartner in der Bundesregierung.

Überhaupt scheinen die Grünen nun auf Ganze zu gehen, auf maximale Konfrontation: Alma Zadic tut dies gegenwärtig in der Justizpolitik, Leonore Gewessler offensichtlich in der Verkehrspolitik. Parallel dazu wird gerade ein Lockdown-Konflikt ausgetragen. Die ÖVP möchte am 13. Dezember unbedingt – auch unter dem Druck der ihr politisch nahestehenden Unternehmerschaft – die Geschäfte wieder öffnen. Die Grünen legen sich mit Verweis auf die epidemiologische Lage quer. Jede Seite hat ihre – durchaus berechtigten – Argumente. Man darf gespannt sein, wie das ausgeht. Es geht jedenfalls um viel. Um nichts weniger als um Existenzen, wirtschaftliche und persönliche.

Wie es mit Türkis-Grün dann allerdings weitergeht – und vor allem: wie lange –, ist ungewiss.



