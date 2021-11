Volksbanken rücken Raiffeisen näher

Die Volksbanken kämpfen trotz harter Restrukturierung mit ihren Kosten. Nun wollen sie in der IT mit Raiffeisen zusammenarbeiten. Der erste Schritt einer tiefgehenden Partnerschaft?

Die Volksbanken haben einen beschwerlichen Weg hinter sich. Seitdem sie nach der Finanzkrise 2008 vom Staat mit 1,25 Milliarden Euro gerettet wurden, bewegen sie sich am Rande der Existenz. Die zähe Restrukturierung des Sektors ist zwar weitgehend abgeschlossen, aber die Kosten sind weiterhin zu hoch für ein langfristiges Bestehen in dem harten Marktumfeld. Also suchen die Volksbanken laufend nach Partnern – und haben neuerdings jemanden gefunden, mit dem die Sache ernster werden könnte: Raiffeisen.