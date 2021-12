Fairness statt Abhängigkeit: EU will China aushebeln

Brüssel legt einen 300 Milliarden Euro schweren Gegenentwurf zum chinesischen Investitionsprogramm für Entwicklungsländer vor.

Brüssel/Peking. „Global Gateway“ gegen „Neue Seidenstraße“ – am heutigen Mittwoch eröffnet die Europäische Kommission das Rennen gegen die Volksrepublik China um Wachstum und Einfluss in Schwellen- und Entwicklungsländern. Um eine Alternative zum chinesischen Projekt bieten zu können, wollen die Europäer viel Geld in die Hand nehmen: Wie das „Handelsblatt“ und die „Financial Times“ im Vorfeld der Präsentation übereinstimmend berichteten, sieht der Entwurf der Brüsseler Behörde, über den das Kollegium der Kommissare am Mittwoch abstimmen wird, ein Investitionsvolumen von insgesamt 300 Mrd. Euro für den Zeitraum 2021 bis 2027 vor.