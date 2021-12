Gewessler stoppt Lobau-Tunnel

(c) REUTERS

Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) verkündete am Mittwoch das Ende des seit 20 Jahren geplanten Projekts im Wiener Naturschutzgebiet. Auch die S34 (Traisental-Schnellstraße) in Niederösterreich wird nicht gebaut. Am Bodensee heißt es weiter warten.

Die Baustelle für den Wiener Nord- und Südabschnitt der geplanten S1, der S1-Spange sowie der Stadtstraße hätte in ihrer Bauphase 341,2 Hektar in Anspruch genommen und wäre damit um einiges größer gewesen als die gesamte Innere Stadt. Die Betonung liegt nun auf wäre gewesen. Denn Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) stoppt das umstrittene Projekt - zumindest teilweise - durch das Naturschutzgebiet der Lobau, wie in den vergangenen Tagen bereits durchgesickert war.

Ein Resultat, das die Evaluierungen sämtlicher Asfinag-Straßenbauprojekte mit sich bringen, die sie im Vorjahr ankündigte und die seither immer wieder für reichlich (innerkoalitionären) Wirbel gesorgt haben. Neben der gestoppten Autobahn in der Lobau samt Tunnel werden weitere Neubauprojekte von Straßen nicht weiterverfolgt, wie das Umweltbundesamt als wissenschaftlicher Partner und das Klimaschutzministerium in ihrem 150-seitigen Bericht argumentieren:

Der Lobau-Tunnel sowie die Lobau-Autobahn kommen nicht. Für den Nordabschnitt der S1 zwischen Groß Enzersdorf und Süßenbrunn werden Alternativen geprüft. Für die Spange zwischen der S2 und der Seestadt Aspern, die für das dortige Stadtentwicklungsprojekt geplant war, sollen die Anschlüsse jedoch errichtet werden, sollte sich die Stadt Wien entscheiden, die Stadtstraße durch das Wohngebiet zu bauen.

In Niederösterreich werden zwei Projekte nicht oder nicht wie geplant weiterverfolgt: Die S34 (Traisental-Schnellstraße) wird in der geplanten Form nicht gebaut. Die S8 (Marchfeld-Schnellstraße) hatte zuvor bereits ein Urteil des Bundesverwaltungsgericht auf den Status der erneuten, deutlicheren Prüfung zurückgeworfen. Auch diese verläuft durch eine sensible Naturlandschaft. Es ist derzeit unklar, ob diese gebaut wird. Sie ist jedoch ein wichtiger Teil des gesamten Projekts bzw. des Nordabschnitts. Auch dadurch haben sich die Rahmenbedingungen für das Lobau-Projekt verändert.

S18 am Bodensee bleibt offen

Sie wolle sich in 30 Jahren nicht vorwerfen, ihr habe für den Umweltschutz in den „entscheidenden Momenten der Mut gefehlt“, argumentierte Gewessler die umstrittene Entscheidung, die ihr insbesondere in Wien wohl massiven politischen Gegenwind bringen wird. „Mit mir sitzt der Bodenschutz mit am Tisch.“ Viele Annahmen, die bei der Planung der seit 20 Jahren diskutierten Lobau-Autobahn getroffen worden seien, hätten sich inzwischen verändert. Mit der Stadt Wien sollen dazu bereits Gespräche geführt worden sein, um Alternativen - etwa ein Ausbau des öffentlichen Verkehrs bzw. den Bau niederrangiger Straßen - zu erarbeiten.

Bei zahlreichen weiteren Projekten bleibt der Status unverändert. Die A5 (Weinviertelautobahn) als letzter Abschnitt der Verbindung zwischen Tschechien und Österreich wird nur gebaut, sollte es im Nachbarland zu einem Baubeginn kommen. Die A3 (Südost-Autobahn) wird ebenfalls nicht gebaut. Die A12 (Tschirgant-Tunnel) in Tirol sowie die S18 (Bodensee-Schnellstraße) müssen weiter auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft werden. Die Waldviertelautobahn wird, wie im Vorjahr bereits angekündigt, ebenfalls nicht weiterverfolgt. Die A22 (Donauufer-Autobahn) wird ebenfalls nicht verlänger, die S37 (Klagenfurter-Schnellstraße) wird nicht gebaut.

Die S37 (Murtal-Schnellstraße) sowie die S10 (Mühlviertel-Schnellstraße) werden hingegen weiterverfolgt.

(juwe)