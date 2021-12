Architektur für Kinder: Die kleinen Retter der Baukultur

Drucken

Hauptbild • Exkursionen des Architekturzentrum Wien führen junge Menschen auch an die Orte, wo Neues entsteht.

Architektur ist eine Form von Macht. Deshalb versuchen Institutionen rechtzeitig, junge Menschen zu ermächtigen: durch Architekturvermittlung. Etwa im Architekturzentrum Wien oder bei „Bilding“ in Innsbruck.

So hineingeboren werden in eine Welt, das ist schon ganz praktisch. Dann muss man sich an viele Sachen nicht erst mühsam gewöhnen, sondern nimmt sie ganz selbstverständlich. Jugendliche können sich auch schneller anfreunden inzwischen mit Wohnungen, die schon bei einer Höhe von zweieinhalb Metern oben enden. Das hat Anne Wübben vom Architekturzentrum Wien auch beobachtet bei manchen Exkursionen – sie leitet den Bereich „Vermittlung“. Seit vielen Jahren übersetzt sie von einer gestalterischen Disziplin, die vielen als elitär und abgehoben gilt, hinüber ins normale Leben und zu jenen, die Architektur auch noch betrifft neben ihren Schöpfern: Und das sind mindestens alle anderen. Vor allem auch die Jüngeren unter ihnen.