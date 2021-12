10.367 Corona-Neuinfektionen, 61 Todesfälle in Österreich

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden in Österreich 10.367 Neuinfektionen gemeldet. 3376 Covid-19-Patienten werden im Krankenhaus behandelt, 649 davon auf Intensivstationen. 61 Menschen sind seit gestern verstorben.

Die Neuinfektionen steigen wieder an - aber nur leicht. Heute melden die Ministerien 10.367 neue Fälle mit dem Coronavirus, um 2181 mehr als gestern. Vor einer Woche waren es noch 15.365 Neuinfektionen. Der Sieben-Tages-Schnitt sinkt damit auf 10.724. Auch die Sieben-Tages-Inzidenz sinkt (840,3).

In den Spitälern müssen derzeit 3376 Patienten mit einer Covid-19-Infektion behandelt werden. Das sind um 106 weniger als noch am Vortag. 649 Patienten sind so schwer erkrankt, dass sie intensivmedizinisch betreut werden. Gestern waren es noch 642.

Innerhalb eines Tages haben 61 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion ihr Leben verloren. In den letzten sieben Tagen sind insgesamt 373 Personen verstorben. Von den 12.553 seit Beginn der Pandemie Verstorbenen waren allein 1135 im November zu beklagen.

