Martin Kocher wird in den kommenden Tagen als Vorsichtsmaßnahme seine Amtsgeschäfte im Homeoffice wahrnehmen.

Kocher ist dreifach geimpft und ein erster PCR-Test war negativ.

Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hat sich aufgrund eines positiven Corona-Tests einer Person, mit der er während eines Interviews im direkten Kontakt war, freiwillig abgesondert und wartet sein Testergebnis ab. Nach Rücksprache mit den Gesundheitsbehörden wird der Minister seine Amtsgeschäfte in den kommenden Tagen als Vorsichtsmaßnahme im Homeoffice wahrnehmen und sich regelmäßig testen, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch.

Auch beim Pressefoyer des heutigen Ministerrats wird Kocher daher nicht dabei sein. Der Arbeitsminister ist dreifach geimpft, ein PCR-Test am Dienstag sei negativ gewesen und er zeige derzeit auch keine Symptome, wurde betont.

