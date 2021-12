Corona-Infektionen bei "Freiheitstour" der FPÖ in Kärnten?

Symbolbild: Herbert Kickl bei seiner Rede am Landesparteitag der FPÖ Kärnten am Samstag, 2. Oktober 2021

In Wolfsberg schnellten in zeitlicher Nähe zu einer FPÖ-Großveranstaltung die Infektionszahlen in die Höhe. Ein Sänger, der die Veranstaltung besuchte, starb an Corona. Die FPÖ ortet ein "Anpatzmanöver“.

Die "Freiheitstour" von FPÖ-Obmann Herbert Kickl Anfang November in Kärnten, die ihn von Wolfsberg bis nach Gmünd führte, sorgt für heftige Debatten. In Wolfsberg hatte am 5. November eine Großveranstaltung der FPÖ stattgefunden. In zeitlicher Nähe schnellten in dem Bezirk die Infektionszahlen abrupt in die Höhe, derzeit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz über 2000, der Bezirk ist damit trauriger Spitzenreiter in Österreich.

Die Kärntner Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ) hatte am Dienstag bei einer Pressekonferenz auf den zeitlichen Zusammenhang zwischen Kickls Besuch in Wolfsberg und die steigenden Infektionszahlen hingewiesen und Kritik an den Freiheitlichen geübt. "Einige Menschen haben sich bei dieser Freiheitstour mit dem Coronavirus infiziert und haben nun mit ihrer Freiheit bezahlt", sagte Prettner. Einige Teilnehmer der Parteiveranstaltungen würden sogar im Krankenhaus und auf Intensivstationen liegen. Wie viele genau, sagte Prettner nicht.

Sänger der „Fidelen Mölltaler" gestorben

Zusätzlich Stoff für Debatten gab es, nachdem bekannt wurde, dass der Sänger der Volksmusikgruppe "Die Fidelen Mölltaler", Ludwig "Lucky" Ladstätter, am Montag nach zwei Wochen Kampf gegen Corona im Krankenhaus Wolfsberg gestorben ist. Er hatte die FPÖ-Veranstaltung ebenfalls besucht, wie auch ein Foto von ihm mit Kickl zeigt, das dieser selbst auf Instagram gepostet hat.

Das Landeskrankenhaus in Wolfsberg ist nach Auskunft der Kabeg voll ausgelastet. Da es bei den Intensivpatienten Kooperationen zwischen allen Spitälern des Landes gibt, ist die Frage, ob die Intensivstation in Wolfsberg überlastet ist, so nicht zu beantworten. Aktuell werden in Kärnten 57 Personen coronabedingt intensivmedizinisch versorgt.

FPÖ ortet "Anpatzmanöver"

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz sieht in den Vorwürfen gegen seine Partei ein "Anpatzmanöver" der SPÖ. Er betonte am Mittwoch in einer Aussendung, im Rahmen der Freiheitstour der FPÖ in Kärnten am 5. und 6. November seien alle gültigen Corona-Regeln eingehalten worden. "Sämtliche Besucher wurden beim Eintritt kontrolliert, und zwar nicht etwa durch FPÖ-Mitarbeiter, sondern durch eine eigens engagierte Security-Firma", betonte Schnedlitz. Eingelassen sei nur worden, wer einen 3G-Nachweis vorlegen konnte.

Schnedlitz wies zudem darauf hin, dass es am gleichen Abend in Villach und Klagenfurt zwei Eishockeyspiele mit Tausenden Besuchern gegeben habe. Hier gebe es keine Vorwürfe Prettners, kritisierte Schnedlitz.

Der Wolfsberger Bezirkshauptmann Georg Fejan sagte im Ö1-Mittagsjournal, die Veranstaltung sei als Versammlung angemeldet worden. "Die Versammlung wurde polizeilich überwacht, es wurden auch Personen wieder weggeschickt." Rechtlich gesehen sei die Versammlung rechtzeitig angemeldet und die Vorgaben eingehalten worden. Ob es einen Corona-Cluster gegeben habe, könne man nur sehr schwer sagen. Es gebe durch das Contact Tracing keinen Rückschluss auf diese Versammlung, so Fejan. Man könne es aber auch nicht ausschließen.

Der "Kurier" berichtet, dass auch in Niederösterreich nach einem Stopp der FPÖ-"Freiheitstour" am 23. Oktober ein örtlicher Anstieg der Infektionszahlen zu verzeichnen gewesen sei, und zwar in Feistritz am Wechsel (Bezirk Neunkirchen). Zwei Wochen nach dem Event habe die 1000-Seelen-Gemeinde mit 57 die höchste Zahl an positiven Fällen gezählt, so ÖVP-Bürgermeister Franz Sinabel gegenüber dem "Kurier". Auch das Wirtshaus, bei dem die Freiheitstour stattfand, sei von dem Cluster betroffen gewesen, hieß es.

