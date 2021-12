Billie Eilish: Brusttattoo aus Selbstliebe

„Eilish“ steht auf der Brust der mehrfachen Grammy-Gewinnerin Billie Eilish - ein Zeichen ihrer Selbstliebe, wie sie im jährlichen Vanity-Fair-Interview erzählt.

Selten lässt sich das Heranwachsen und Erwachsenwerden junger Menschen besser nachvollziehen, als wenn diese unter medialer Beobachtung stehen. Im Fall der Musikerin Billie Eilish lassen sich veränderte Weltanschauung und Lebensführung sogar im Jahrestakt abgleichen, denn seit 2017, also mittlerweile schon zum fünften Mal, gibt sie der Vanity Fair einmal jährlich ein Videointerview: Die Fragen bleiben gleich, die Antworten ändern sich.

Schlüsselfrage Tätowierung

So sagt Eilish 2019 noch, sie denke darüber nach, sich tätowieren zu lassen. 2020 heißt es bereits, sie habe ein Tattoo, das sie sicherlich nicht herzeigen werden. Im heurigen Interview spricht Eilish offen über ihre mittlerweile drei Tattoos, die auch die Öffentlichkeit bereits zu sehen bekam, etwa den Drachen auf ihrer Hüfte bei ihrem Vogue-Covershooting im März diesen Jahres.

Weitere Tattoos sind ein Feenmotiv aus dem Buch "Fairyopolis", mit dem sie aufgewachsen sei, am Handgelenk und ihr eigener Nachname auf der Brust - ein Ausdruck ihrer Selbstliebe, wie Eilish in dem Interview erzählt. Auch die traditionell erste Frage des Vanity Fair-Interviews, die nach dem Namen der Interviewten - ist somit obsolet geworden.

Selbstliebe und Außenwahrnehmung

Gerade das Vogue-Cover, das von vielen als Neuerfindung Eilishs warhgenommen wurde, war prominentes Thema im Interview. „Es war das Genre, in dem das Shooting gehalten war“, sagte sie über das für ihr früheres Ich untypische Hollywood-Glamour-Outfit, „es war komisch, denn das ist doch nicht mein neuer Stil! Ich habe das einfach einmal getragen. Und am nächsten Tag trag ich was ganz anderes und dann mach ich wieder was anderes.“ Das könnte natürlich auch ein weiteres Tattoo sein, denn dazu meinte Eilish, sie hätte noch ein paar Ideen.

(red)