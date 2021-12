Von der Leyen erwägt allgemeine Impfpflicht in gesamter EU

Die EU-Kommissionspräsidentin fordert eine schnelle Reaktion auf die neue Corona-Variante Omikron. Ein Drittel der EU-Bürger sei nicht gegen das Coronavirus geimpft.

Die Corona-Situation in vielen europäischen Staaten spitzt sich zu. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich daher dafür ausgesprochen, eine allgemeine Corona-Impfpflicht in der Europäischen Union zu prüfen. "Wir sollten möglicherweise über eine verpflichtende Impfung in der EU nachdenken", sagte von der Leyen am Mittwoch in Brüssel. Sie begründete dies mit der Ausbreitung der neuen Omikron-Variante und der Tatsache, dass ein Drittel der EU-Bürger bisher nicht gegen das Coronavirus geimpft ist.

Es müsse schnell reagiert werden. "Wir wissen aus unserer Erfahrung mit der Delta-Variante, dass es ein Wettlauf gegen die Zeit ist", sagt sie auf einer Pressekonferenz. Die Wissenschaft rate dazu, alles zu tun, um das Beste aus der zur Verfügung stehenden Zeit zu machen, bis es Gewissheit über die Merkmale der Übertragbarkeit und den Schweregrad von Omikron gebe. "Bereiten sie sich auf das Schlimmste vor und hoffen sie auf das Beste", fügt von der Leyen hinzu und betont, dass nach Ansicht von Wissenschaftlern eine vollständige Impfung und eine Auffrischungsimpfung den bestmöglichen Schutz böten.

Hierzulande soll eine allgemeine Impfpflicht ab Februar gelten. Einer Befragung zufolge sprechen sich 55 Prozent der Österreicher für einen verpflichtenden Stich gegen das Coronavirus aus. Auch in Deutschland wird bereits eine derartige Regelung erwägt. Deutschlands designierter Kanzler, Olaf Scholz, kündigte ein Gesetzgebungsverfahren für eine allgemeine Corona-Impfpflicht an, das noch in diesem Jahr eingeleitet werden könnte. Im Nachbarland gehen Experten bereits von „einigen hundert“ Omikron-Fällen aus.

WHO will weltweiten Gesundheitspakt

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die zunächst im Süden Afrikas entdeckte Omikron-Variante als "besorgniserregend" eingestuft. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC spricht von ernsthaften Sorgen, dass Omikron die Wirksamkeit der Impfstoffe erheblich verringern und das Risiko von Reinfektionen erhöhen könnte. Welche genauen Auswirkungen die Mutante hat, steht noch nicht fest.

Zur besseren Vorbereitung auf künftige Pandemien wollen die 194 WHO-Mitgliedsstaaten einen weltweiten Pakt schließen. Darauf einigten sie sich am Mittwoch zum Abschluss einer Sondersitzung in Genf. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte, damit solle geholfen werden, eine "Ich zuerst"-Mentalität vieler Länder wie in der Corona-Pandemie zu verhindern. Ziel ist eine Vereinbarung, die rechtlich bindend ist.

Allerdings wird der Pakt wohl erst in zweieinhalb Jahren fertig sein. Eine Arbeitsgruppe soll zwar vor dem 1. März nächsten Jahres Beratungen aufnehmen. Abschlussergebnisse sollen aber erst zur Jahresversammlung der WHO im Frühjahr 2024 präsentiert werden.

(APA/Reuters/AFP)