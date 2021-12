Von Kosmetik zu Casinos

Im September überraschte eine Ankündigung: Bipa-Geschäftsführer Thomas Lichtblau wechselt zu den Casinos Austria. Die Unterschiede zwischen den Branchen sind kleiner als gedacht.

Einige Jahre ging man nicht gern zur Drogeriemarktkette Bipa. Zu schrill, zu pink, zu girly. Dann erhitzte, was heutzutage nur mehr selten passiert, eine Kampagne die Gemüter: „Weil ich ein Mädchen bin.“ Was wollten uns Schauspielerin Dagmar Koller und Fußballer Michael Konsel damit sagen? Als Nächstes wirkten die Läden auf einmal nicht mehr so schrill und so kalt beleuchtet, es gab nun Holz und warmes Licht. Neben Glitzerpuder fand man jetzt auch Gesundes. Spätestens mit „Alles gurgelt“ konnte man sich auch als Nichtteenager wieder bei Bipa sehen lassen.