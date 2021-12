Weihnachtgeschenke: Worauf bei Videospielen geachtet werden sollte

Die Bescherung naht und so mancher ist mit den Videospiel-Wünschen der Kinder überfordert. „Die Presse“ empfiehlt Spieletitel für verschiedene Altersgruppen – für ein Fest ohne Bedenken.

Mit jedem Türchen am Adventkalender wird auch die Wunschliste ans Christkind länger. Vielerorts wünschen sich schon die Kleinen aktuelle Videospiele. Aber wie ist das mit Multiplayer-Modus, Onlinefunktionen und Gewaltdarstellungen? „Die Presse“ erklärt, worauf beim Spielekauf zu achten ist, was die Altersangaben bedeuten und wo es gute Alternativen zum Wunsch-Titel gibt.

Altersempfehlungen bei Videospielen sind zwar ein guter Richtwert, sagen aber oft wenig über den wahren pädagogischen Wert der Titel aus. Nur weil ein Spiel von „Pegi“, der Paneuropäischen Spiele Information als unbedenklich bewertet wurde, heißt das noch lange nicht, dass dieser Titel für alle Kinder in der angegebenen Altersklasse geeignet ist. Manch aufmerksamer Erziehungsberechtigter kann gut selbst einschätzen, wie weit die eigenen Kids in ihrer Entwicklung sind und welche Spiele ihnen zugemutet werden können. Einige Aspekte gibt es dennoch zu beachten.

Besonders in Lockdowns sind Chats in Spielen für viele Kinder und Jugendliche der einzige Weg, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben. Doch das ist die Krux an Altersempfehlungen: Nur weil Spiele für die Kleinsten unbedenklich sind, sollte man nicht darauf verzichten, regelmäßig mit dem Kind in das Spiel und vor allem in die Chatfenster zu schauen. Vielfach versuchen Erwachsene, darüber mit Kindern in Kontakt zu treten und sexuelle Handlungen anzubahnen. Das Kind sollte die Teilhabe aber nicht als Kontrolle empfinden, sondern vielmehr als Interesse an dem Spiel.

Eltern sollten vor dem Kauf auch beachten, dass das Bewertungssystem von „Pegi“ zwar eine grobe Einschätzung zur Altersempfehlung abgibt, aber nichts über den Schwierigkeitsgrad eines Spiels aussagt. Ein Spiel mit der Bewertung „Pegi 3“ ist zwar jugendfrei, kann aber für kleinere Kinder trotzdem eine Herausforderung darstellen. Umgekehrt gibt es Videospiele, die zwar einfach zu spielen sind, aber unangemessene Inhalte für die Kleineren haben. Um Frustration nach der Bescherung zu vermeiden, sollten Erziehungsberechtigte hier im Vorfeld recherchieren oder - noch besser - selber austesten.

Ab 3 Jahren

Die Alterskategorie „Pegi 3“ ist für alle Altersgruppen bedenkenlos geeignet, insbesondere aber für Kinder bis 7 Jahre. Das Spiel darf keine Inhalte enthalten, die jüngere Kinder erschrecken könnten. Gewalt darf nur in einem lustigen, humorvollen Kontext vorkommen und vulgäre Sprache ist tabu.

LEGO Builder's Journey

Bei „Lego Builder's Journey" ist der Name Programm. Ganz im Stil des beliebten Baukasten-Spiels, können Kinder ab drei Jahren hier in den virtuellen Genuss des altbekannten Spielprinzips kommen. Aber auch Eltern kommen auf ihre Kosten. Anders als beim traditionellen Bausteine-Setzen sind der Fantasie in der „Builder's Journey“ so gut wie keine Grenzen gesetzt. Es könnten nicht nur Steine gestapelt, sondern Wasserkreisläufe gebaut, Brücken repariert und vor allem – im Koop-Modus gemeinsam Lösungen für architektonische Probleme gesucht werden. Animierte Legofiguren können sich schließlich durch die gebauten Landschaften bewegen und diese zum Leben erwecken. Besonderes Highlight des Spiels ist der atmosphärische Soundtrack, der zum verträumt-konzentrierten „Vor-sich-hin-basteln“ einlädt. Fans von ASMR, jenen Flüstergeräuschen, die beim Entspannen und Einschlafen helfen können, werden von den täuschend echten Klickgeräusche der Legosteine begeistert sein.

Plattformen: Xbox One, Xbox Series X, Microsoft Windows, Mac OS, Nintendo Switch, tvOS

Preis: ab 19,99 Euro (je nach Konsole)

Landwirtschaftssimulator 22

Bauer sein, ohne sich die Hände schmutzig zu machen: Die lang erwartete neue Auflage des beliebten „Landwirtschaftssimulators“ ist mit Sicherheit das richtige Geschenk für alle kleinen Ackerbaufans oder die, die es noch werden wollen. Die aktuelle Version des Klassikers ist realistischer als je zuvor und wartet mit einem breiten Handlungsspektrum auf. Im Gegensatz zu früheren Versionen wurde etwa der Fuhrpark vergrößert; es kann Viehzucht betrieben, aber auch Pflanzenschutzmittel verteilt werden, damit keine Krankheiten die Ernte bedrohen. Die vielen Aufgaben der Landwirtschaft können aber auch für angehende Bauern sehr herausfordernd sein. Trotz der Altersfreigabe „Pegi 3“ kann es sicher nicht schaden, wenn Eltern hier mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ein „echter“ Hof ist ja schließlich auch Familiensache.

Plattformen: PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5, Microsoft Windows, Google Stadia, Mac OS

Preis: ab 29,99 Euro (je nach Plattform)

Ab 7 Jahren

„Sehr milde Formen von Gewalt“ sind für diese Alterskategorie „Pegi 7" akzeptabel. Konkret bedeutet das, dass nicht-detaillierte oder implizite Darstellungen möglich sind. In dieser Kategorie können auch Szenen oder Geräusche vorkommen, die jüngeren Kindern in der Regel noch Angst machen.

Disney Classic Games Collection

Mit der „Disney Classic Games Collection“ (Pegi 7) bewegen sich schenkende Eltern auf nicht gänzlich unbekannten Gebiet. Die Neuauflage der Spielversionen der beliebten Filmklassikers „König der Löwen“, „Aladdin“ und dem „Dschungelbuch“ können für den Nachwuchs ein schöner Einstieg in die Welt von „Disney“ sein. Bei den „Jump'n'Runs“ müssen Kinder in erster Linie Parcours absolvieren, die die Geschicklichkeit fördern. Erziehungsberechtigte sollten aber auf jeden Fall beachten, dass nicht nur die Grafik, sondern auch die Inhalte der Geschichten schon etwas in die Jahre gekommen sind. Die ein oder andere Erklärung am Rande – etwa, dass die Prinzessin im echten Leben auch einmal den Prinzen retten kann – kann also bei allem „Disney-Zauber" nicht schaden.

Plattformen: PlayStation 4, Microsoft Windows, Nintendo Switch, Xbox One

Preis: ab 34,99 Euro (je nach Plattform)

Asterix und Obelix: Slap them all!

Der Beisatz „Slap them all!“ sagt schon aus, in welche Kategorie von Kinderspielen „Asterix und Obelix“ fällt. Konkret geht es hier darum, möglichst viele gegnerische Römer in kindgerechter Atmosphäre überwunden werden müssen. Dabei bewegen sich Spieler durch eine bunte Comicwelt, die in zweidimensionaler Manier daherkommt. Kenner der klassischen „Asterix"-Bildbände können sich eine Vorstellung davon machen, welche Art von „Kämpfen“ Kinder in diesem Spiel erwartet. Durch kräftige Faustschlägen der beiden Titelhelden werden die feindlichen Soldaten reihenweise in die Luft befördert – Verletzte oder gar Tote gibt es dabei aber nicht. Lediglich die altbekannten Sternchen drehen sich nach dem unfreiwilligen Flug über den Helmen der Römer.

Plattformen: PlayStation 4, Microsoft Windows, Nintendo Switch, Mac OS, Xbox One

Preis: ab 39,99 Euro (je nach Konsole)

Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle

Mit den Neuauflagen „Pokémon Strahlender Diamant“ und „Pokémon Leuchtende Perle“ bringt Nintendo die 2007 erschienen DS-Klassiker „Pokémon Diamant & Perl“ auf die Nintendo Switch zurück. Am Grundgerüst des Originals wurde dabei kaum etwas verändert: Alle bekannten Städte, Routen, Trainer und Aktivitäten sind da, wo sie auch schon vor fast 15 Jahren waren. Visuell wurden die Remakes von Pokémon Diamant und Perl aber deutlich modernisiert. Die Vogelperspektive aus dem Original bleibt bestehen, die Charaktere der Spielwelt werden nun aber im putzigen Chibi-Look präsentiert. Und auch, wenn die Geschichte im Wesentlichen jene des Klassikers ist, haben die Entwickler einige Innovationen und Erweiterungen in den Neuauflagen untergebracht. „Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle“ eignet sich also nicht nur als Geschenk für neue Pokémon-Fans, auch Spielerinnen und Spieler der Originale kommen auf ihre Kosten und werden beim Spielen garantiert in Nostalgie schwelgen, wenn man sich doch wieder an die eine oder andere Stelle aus alten Zeiten erinnert.

Plattformen: Nintendo Switch

Preis: 49,99 Euro

>>> Zur Langzeitstudie über die Auswirkungen von Gewalt in Videospielen 28 verschiedene Studien belegen, dass Videospiele nicht zu mehr Gewaltbereitschaft bei Kindern führen. Eltern, die trotzdem auf jegliche Gewaltdarstellung verzichten möchten, können aber auf ein Videospiel aus der Kategorie „Pegi 3“ zurückgreifen.

Ab 12 Jahren



In der Alterskategorie „Pegi 12“ dürfen Gewaltdarstellungen im Rahmen einer Fantasiewelt vorkommen. Sexuelle Anspielungen und vulgäre Sprache sind hier ebenfalls zulässig. Auch Glücksspiel kann hier thematisiert werden. Realistische Gewalt ist jedoch nicht erlaubt.

Chorus

Der langerwartete Weltraum-Shooter „Chorus“ ist am 3. Dezember endlich erschienen. Spielerinnen und Spieler schlüpfen in die Rolle der Cyborg „Nara“, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den dunklen Kult zu zerstören, der sie erschaffen hat. Sich dabei durch die galaktische Fantasiewelt zu kämpfen, macht Dank der hochauflösenden Grafik und der fesselnden Storyline gleich doppelt Spaß. Für kleine und große Fans von Star Wars, Star Trek und Co. ist „Chorus“ eine weitere willkommene Möglichkeit, um in ferne Galaxien abzutauchen. Actionreiche Weltraumschlachten benötigen Fingerspitzengefühl und taktische Fähigkeiten aber auch die Reaktionsfähigkeit wird gefördert. Neben epischen Kämpfen wartet „Chorus“ aber auch mit Rätseln und Geheimnissen auf, die es zu lösen gilt. Riesige Raumstationen und fremde Planeten warten darauf, von „Nara“ entdeckt zu werden.

Plattformen: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One & Xbox Series X, Microsoft Windows

Preis: ab 39,99 Euro (abhängig von der Plattform)

Justice Chronicles

„Justice Chronicles" ist zweidimensionales RPG, also ein Rollenspiel, im japanischen Manga-Look, das urspünglich für den Nintendo 3DS erschienen ist und jetzt auf Xbox und PC im neuen Glanz erstrahlt. Ganz im Stil der großen Klassiker wie „Final Fantasy“ und Co. steht auch bei diesem gepixelten Titel ein Ritter mit Sturmfrisur im Zentrum der Geschichte, der sich seinem besonderen Schicksal stellen muss. Um das Leben einer Kampfmaid zu retten, schließt Titelheld „Kline“ einen faustischen Pakt mit dem Gott des Todes – sein Leben gegen das ihre. Um Kline vor dem sicheren Tod zu bewahren, müssen die beiden anschließend in einer weitläufigen Welt Verbündete suchen und das Schicksal selbst bekämpfen. Wie jedes Rollenspiel wird auch „Justice Chronicles“ von einer aufwendigen Storyline geprägt, die von vielen langen und ausschweifenden Dialogen geprägt ist. Wer die Geduld aufbringt, wird dafür aber mit etlichen Plottwists und einem fulminanten Finale belohnt.

Plattformen: Xbox One & Xbox Series X, Microsoft Windows, iOs, Android, Nintendo 3Ds

Preis: ab 14,99 Euro (abhängig von der Plattform)

Ab 16 Jahren

Bei Spielen mit der Bewertung „Pegi 16“ kann Gewalt auf eine Art und Weise dargestellt werden, die „sehr realitätsnah“ und „glaubwürdig“ ist. Die Unterscheidung zu Spielen ab 18 Jahren besteht nur noch im Grad der Gewalt oder der Darstellung von sexuellen Handlungen, Drogenkonsum und ähnlichem.

Battlefield 2042

Wie der Titel des Spiels verrät, entführt „Battlefield 2042“ die Spielerinnen und Spieler in den Krieg der nahen Zukunft und bietet somit eine futuristischere Alternative zu „Call of Duty Vanguard“. Der EA/Dice-Shooter unterscheidet sich aber nicht nur im Setting von seinem Konkurrenten: Während Call of Duty in seinen Multiplayer-Modi vor allem auf schnelles Gameplay auf engem Raum setzt, besticht die Battlefield-Reihe durch deutlich größere Schlachten mit ausgeprägterem Fokus auf Taktik und Teamwork. Es ist beispielsweise wenig erfolgversprechend, sich als einfacher Fußsoldat mit einem Kampfjet oder Panzer anzulegen.

In „Battlefield"-Spielen ist man in der Regel auf die Unterstützung seiner Teammitglieder angewiesen, um die Runde am Ende zu seinen Gunsten zu entscheiden. Auch der neueste Teil der Spielereihe setzt auf dieses Konzept und setzt auf dem PC sowie der aktuellsten Konsolengeneration (PlayStation 5 und XBOX Series X sogar noch einen drauf: Hier bekriegen sich erstmals bis zu 128 Spieler gleichzeitig. Auch, wenn „Battlefield 2042“ durch die altbekannten Stärken der Spielereihe – eine imposante Grafik und spektakuläres Gameplay – glänzt, hagelte es zum Release eine Menge Kritik für den neuesten Teil der Shooter-Reihe. Das Spiel sei nicht ausgereift und hätte einige Wochen weiterer Entwicklung benötigt, so der Tonus. Die Entwickler kündigten jedoch bereits weitere Updates an, die wichtige Änderungen in das Spiel integrieren sollen.

Freigabe: ab 16 Jahren

Plattformen: Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Microsoft Windows

Preis: ab 56,99 (abhängig von der Konsole)

Call of Duty Vanguard

In „Call of Duty Vanguard“ kehrt die beliebte Shooter-Reihe mal wieder zu ihren Wurzeln – dem Zweiten Weltkrieg – zurück. In der Kampagne geht es um die namensgebende Vanguard-Einheit, die sich aus Soldatinnen und Soldaten verschiedener Nationen zusammensetzt. Diese besticht insbesondere durch ihre Abwechslung: Spielerinnen und Spieler schlüpfen in die Rollen verschiedener Soldatinnen und Soldaten der Einheit und steigen in das Geschehen an diversen Kriegsschauplätzen – etwa der Normandie, Stalingrad, dem Pazifik und Afrika – ein.

Die künstliche Intelligenz der Gegner lässt phasenweise jedoch zu wünschen übrig. Der mangelnde Grips bedeutet jedoch nicht automatisch, dass die Kampagne in „Call of Duty Vanguard“ eine leichte Übung ist. Selbstverständlich verfügt der neueste Teil der Reihe auch über einen Multiplayer-Modus. Hier sucht man jedoch vergeblich nach bahnbrechenden Innovationen, vielmehr setzen die Entwickler auf das altbekannte und seit Jahren erfolgreiche Call-of-Duty-Erlebnis: In unterschiedlichen Spielmodi im Eiltempo möglichst viele Gegner erledigen und dabei möglichst selten selbst das Zeitliche segnen.

Freigabe: ab 18 Jahren

Plattformen: Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Microsoft Windows

Preis: ab 59,99 Euro (je nach Plattform)