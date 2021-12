Nein, Brüssel will Weihnachten nicht abschaffen

Die verunglückte Stilfibel, mit der die EU-Kommission ihre Beamten auf inklusive Sprache trimmen wollte, veranschaulicht ein tieferes Problem: es gibt zu viele Kommissare, die eigentlich nichts Wesentliches zu tun haben.

Roma locuta, causa finita: ein Vögelchen zwitscherte zu Beginn dieser Woche dem konservativ-populistischen Blatt „Il Giornale“, das dem Bruder von Silvio Berlusconi gehört, Ungeheuerliches. Brüssel, genauer: die Europäische Kommission, wolle den EU-Beamten den Gebrauch des Wortes „Weihnachten“ untersagen. Eine Stilfibel mit dem Titel „European Commission Guidelines for Inclusive Communication“ schreibe den Angestellten der Brüsseler Behörde vor, wie sie zu schreiben und zu sprechen hätten. Beispiel gefällig? Statt „Christmas time can be stressful“ sollten die Eurokraten lieber „Holiday times can be stressful“ schreiben und sagen. Denn: „Nicht jeder feiert die christlichen Feiertage, und nicht alle Christen feiern sie an denselben Daten."