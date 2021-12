Mozartkugeln fallen Virus zum Opfer

Salzburg Schokolade ist pleite. Mit dem Süßwarenhersteller könnten die weltberühmten Mirabell Mozartkugeln von der Bildfläche verschwinden. Doch es gibt noch Hoffnung.

Lipizzaner, Sisi und Mozartkugeln – die kulturelle Vielfalt Österreichs wird im Ausland oft auf einige wenige Schlagwörter reduziert. Dennoch gehören sie seit jeher zum touristischen Repertoire, mit dem Österreich in die Welt getragen wird. Sie lassen sich gut vermarkten und bringen solide Umsätze – in normalen Zeiten. Denn die Pandemie hat nicht nur unseren Alltag zerschlagen, sie hat nun auch eines unserer kommerziellen Kulturgüter in den Ruin getrieben: die Mozartkugel.