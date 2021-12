Lockdown und Alterung als Risiken für Österreichs Wirtschaft

Die OECD sieht in ihrer Prognose für Österreich eine Verlängerung des Lockdowns als akute Gefahr für die Wirtschaft. Langfristig ist es der Fachkräftemangel.

China mache derzeit zwar ein wenig Sorgen. So wurde in Peking erst am Mittwoch ein überraschend starker Rückgang der Industrieproduktion im November auf ein leicht schrumpfendes Niveau bekannt gegeben. Dennoch ist die OECD in ihrem aktuellen „World Economic Outlook“ grundsätzlich weiterhin positiv gestimmt. Die Industrieländer-Organisation rechnet für das weltweite Wachstum für heuer nach wie vor mit einem Plus von 5,6 Prozent. 2022 soll dieser Wert dann auf 4,5 und 2023 schließlich auf 3,2 Prozent zurückgehen. In Summe sei man aber dennoch „vorsichtig optimistisch“, heißt es.