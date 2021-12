Leonore Gewessler: Konfliktfreudige Missionarin mit sanfter Rhetorik

Wen sich die Klimaschutzministerin schon aller zum Feind gemacht hat. Und warum das durchaus so gewollt ist.

Vizekanzler Werner Kogler scheint so etwas wie ein geheimes Persönlichkeitsprofil für grüne Regierungsmitglieder zu haben. Fachwissen gehört dazu. Aber auch die Bereitschaft anzuecken. Wobei die grünen Ministerinnen den Anforderungen eher zu entsprechen scheinen als mancher grüne Minister. Alma Zadić gibt im Justizministerium seit Monaten die Verteidigerin der Gewaltenteilung. Und Leonore Gewessler arbeitet beharrlich an ihrem Ruf als Keine-Kompromisse-Politikerin, was man im großkoalitionär geprägten Österreich noch nicht wirklich gewöhnt ist.