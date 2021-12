Dürfen bald nur noch Geimpfte und Genesene zur Arbeit kommen, sollte eine allgemeine Impfpflicht eingeführt werden? Das wird viel diskutiert – einfach auf den Job übertragbar wäre eine solche Vorschrift aber nicht.

Wien. Sollte in absehbarer Zeit eine Covid-Impfpflicht kommen – was wird dann am Arbeitsplatz gelten? Die Frage betrifft alle, Arbeitgeber wie Arbeitnehmer. Sie ist unter Juristen umstritten. Und sie hat viele Dimensionen, auch über das Rechtliche hinaus.