(c) Jana Madzigon

„Kunst und Klischee“: Katharina C. Herzog und Christian Bazant-Hegemark.

Katharina C. Herzog und Christian Bazant-Hegemark wollen ohne verklausuliertes Geschwurbel mit Kreativschaffenden reden - und entlocken den Künstlern dabei mitunter erstaunliche Einblicke. Neuerdings auch vor Live-Publikum.

Ob man mit ihr per Du sein dürfe, wird Marlene Streeruwitz in der jüngsten Folge eingangs gefragt. Auch kein Problem, meint diese – solang sie hin und wieder ein Sie einflechten dürfe. Schließlich entstamme sie einer Generation, in der „das Sie als Abstand notwendig war“.