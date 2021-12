(c) APA/AFP/FABRICE COFFRINI (FABRICE COFFRINI)

Die WHO warnt seit Monaten, dass dort, wo zu wenig geimpft wird, neue Mutationen entstehen. Omikron brachte den Beweis - genau zu einer Zeit, in der wieder lauter über eine Patentfreigabe der Impfstoffe nachgedacht wird. Alexander Herzog, Österreichs höchster Pharma-Vertreter, sieht darin eine Enteignung seiner Branche. Für Marcus Bachmann von Ärzte ohne Grenzen wäre es die einzige Möglichkeit, die Pandemie global in den Griff zu bekommen.

