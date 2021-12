Armani verzichtet künftig auf Angorawolle

Giorgio Armani bei seiner Fashion-Show in Dubai am Laufsteg (Archivbild).

Seit fünf Jahren verzichtet das Modehaus Armani auf Echtpelz. Ab kommender Wintersaison wird nun auch - den langhaarigen Kaninchen zuliebe - Angorawolle ausgespart.

Er freue sich auf die Abschaffung von Angorawolle in allen Kollektionen, so Giorgio Armani selbst. Die Herbst/Winter-Kollektion 2022 wird also - wie auch alle künftigen - ohne Angorawolle auskommen. Die Entscheidung gilt dem Wohle der Natur, teilte das italienische Luxushaus am Mittwoch mit. Der pelzfreie Kurs, den Armani seit 2016 verfolgt, wird damit fortgesetzt und ergänzt.

Das italienische Luxusunternehmen reiht sich damit in eine Reihe von Marken ein, die die superweiche Wolle, die von lebenden Kaninchen gewonnen wird, auf Druck von Tierschutzorganisationen sowie umweltbewussten Kundinnen und Kunden verbieten. Vergangenen Monat kündigte die Organisation „People for the Ethical Treatment of Animals“ (PETA) an, dass die Luxus-E-Commerce-Plattform Farfetch den Verkauf von Angorawolle bis April 2022 einstellen wird. Womöglich mit ein Grund, warum sich nach und nach auch Labels gegen die Kaninchenwolle entscheiden.

Brutale Methoden

Schon lange fordert die Organisation PETA ein Verbot von Angorawolle, die hauptsächlich in China gewonnen wird. Schließlich ist die Prozedur, wodurch das Fell vom Kaninchen getrennt wird, grausam.

Dass sich Armani für Nachhaltigkeit einsetzt, ist dabei nicht unbedingt etwas Neues. Vor zwei Jahren unterzeichnete die Modegruppe mit anderen großen Konzernen auf dem G7-Gipfel den „Fashion Pact“, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Hierbei geht es vor allem um die Reduktion den Treibhausgasemissionen. Auch ist das Mailänder Modeunternehmen beteiligt an internationalen Arbeitsgruppen, die sich um die schrittweise Reduktion der Verwendung potenziell gefährlicher Chemikalien bemühen. „Eine der wichtigsten Maßnahmen ist die ständige Überwachung der Lieferkette und die konsequente Umsetzung und Umsetzung nachhaltiger Praktiken“, heißt es in der Pressemitteilung von Armani.





(apa/evdin)