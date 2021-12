8882 Corona-Neuinfektionen, 72 Todesfälle

Die Anzahl der Neuinfektionen mit Covid-19 ist unter 10.000 Fälle binnen 24 Stunden gesunken. 72 Menschen sind mit oder an Corona verstorben.

8882 Corona-Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden in Österreich gemeldet worden. Am Vortag waren es 10.367 neue Fälle, eine Woche zuvor 13.592. 72 weitere Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, sing gestorben - gestern waren es noch 61. Einen leichten Rückgang gab es auf den Intensivstationen, derzeit befinden sich dort 637 Coronapatienten, im Vergleich zu 649 vom Vortag.

Auf den Normalstationen wurde erneut ein Rückgang bei der Zahl der Corona-Patienten gemeldet, ebenso auf den Intensivstationen. Derzeit befinden sich 3241 Corona-Patienten in Spitälern und 637 in intensivmedizinischer Behandlung. Allein in Niederösterreich sind am Donnerstag 101 Corona-Patienten auf Intensivstationen behandelt worden. Das bedeutete einen Rückgang um sechs Patienten gegenüber dem Vortag. Zeitgleich wurden 13 Todesfälle binnen 24 Stunden im Bundesland verzeichnet.

Die Infektionen in den einzelnen Bundesländern verteilen sich wie folgt: Derzeit gibt es in Niederösterreich mit 1824 Fällen die höchste Anzahl an Corona-Neuinfektionen. Gefolgt von Oberösterreich, dort haben sich 1495 weitere Personen mit dem Virus infiziert. In der Steiermark gibt es 1319 neue Fälle, in Kärnten 1028 und in Wien 1019. Unter der Tausender-Marke befindet sich Tirol mit 714 Neuinfektionen, Vorarlberg mit 635 und Salzburg mit 620. Am wenigsten Fälle gibt es immer noch im Burgenland, dort haben sich 228 Personen weitere Menschen infiziert.

(APA/red.)