Frances Haugen vor US-Kongress: "Die Zeit drängt"

Vor dem US-Kongress warnte Frances Haugen einmal mehr den US-Kongress, sich nicht auf die vermeintlichen Spielchen von Facebook einzulassen.

Die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin und Whistleblowerin Frances Haugen hat Mitglieder des US-Kongresses aufgefordert, sich bei der Regulierung von großen Online-Plattformen nicht in langwierigen Debatten zu verstricken. "Facebook will, dass Sie in eine Analyse-Paralyse verfallen, dass Sie bei falschen Entscheidungsmöglichkeiten hängen bleiben und nicht handeln", sagte Haugen am Mittwoch vor einem Ausschuss des US-Repräsentantenhauses.

Facebook setze demnach darauf, dass sich die Parlamentarier in einer "langwierigen Debatte über die Einzelheiten verschiedener gesetzlicher Ansätze verfangen", fügte sie in einer schriftlichen Stellungnahme hinzu. Anfang Oktober hatte sich die 37-jährige Haugen als Informantin zu erkennen gegeben, die Tausende Seiten Dokumente des Konzerns an Behörden und die US-Zeitung "Wall Street Journal" weitergereicht hatte. Unter anderem wirft sie ihrem Ex-Arbeitgeber vor, Profitinteressen über die Interessen der Plattform-Nutzer zu stellen. Dies sei eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und die Demokratie. Facebook, das sich mittlerweile in Meta umbenannt hat, weist die Vorwürfe zurück.

„Blackbox bei Facebook“ öffnen

Die Diskussion am Mittwoch umfasste vier demokratische Gesetzesentwürfe, die den Haftungsschutz nach „Section 230" für Online-Plattformen abschaffen würden. Frances Haugen sagte, die beste Strategie für die Gesetzgebung würde sich auf Produktdesign und Transparenz konzentrieren, um "die Blackbox bei Facebook zu öffnen". Sie warnte vor Regeln, die auf bestimmte Arten von Inhalten abzielen.

Aber die Dringlichkeit, mit der sie und andere Zeugen nach Regularien der Tech-Industrie riefen, wurden mit parteiischen Interpretationen der Natur des Problems konfrontiert. Trotz parteiübergreifender Unterstützung für eine strengere Regulierung gab es wenig Einigkeit darüber, wie – oder ob – der Kongress den gesetzlichen Haftungsschutz für Online-Plattformen gemäß Abschnitt 230 des Communications Decency Act von 1996 ändern sollte.

Der Vorsitzende des Energie- und Handelssektors, Frank Pallone, ein Demokrat aus New Jersey, sagte, das Ziel dieses Gesetzes sei es, dieses 1996 für eine viel frühere Version des Internets verfasste Gesetz klarzustellen. „Diese gezielten Reformvorschläge sollen die Vorteile einer lebendigen freien Meinungsäußerung im Internet ausgleichen und gleichzeitig sicherstellen, dass sich Plattformen nicht hinter Abschnitt 230 verstecken können, wenn ihre Geschäftspraktiken zu echtem Schaden beitragen“, sagte Pallone.

Die meisten Republikaner konzentrierten ihre Fragen auf Entscheidungen zur Moderation von Inhalten, die sie behaupten, zu schweigen oder konservative Standpunkte herunterzuspielen, während Demokraten die Art und Weise kritisierten, wie Online-Plattformen die Diskriminierung und Belästigung von Randgruppen ermöglichen.

„Bitte tappen Sie nicht in diese Falle“

"Facebook möchte, dass Sie sich in eine lange, langwierige Debatte über die Einzelheiten verschiedener Gesetzgebungsansätze verwickeln", sagte Haugen in ihrer Eröffnungsrede. "Bitte tappen Sie nicht in diese Falle. Die Zeit drängt."

Nach der Anhörung sagte ein Meta-Sprecher, das Unternehmen versuche ständig, die freie Meinungsäußerung und die Begrenzung schädlicher Inhalte abzuwägen. Facebook fordert den Kongress seit drei Jahren auf, die Tech-Regulierung zu aktualisieren, sagte der Sprecher und fügte hinzu, dass es keine Überraschung sei, dass Republikaner und Demokraten mit den Entscheidungen des Unternehmens nicht einverstanden sind, obwohl sie sich oft nicht einig sind.

Seit den Enthüllungen befassen sich Parlamente weltweit wieder intensiver mit der Regulierung von Internet-Plattformen. In den USA werden neue Regeln allerdings durch parteipolitische Differenzen behindert. Die Demokraten sorgen sich über die Auswirkungen von Falschinformationen im Netz - die Republikaner kritisieren hingegen häufig, dass die US-Plattformen konservative Stimmen unterdrücken würden.