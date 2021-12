(c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER)

„Er ist zuletzt allein auf weiter Flur gestanden, die Partei hat ihn fallen gelassen“, sagt FPÖ-Chef Kickl über Sebastian Kurz.

Mit Dank und Lob, aber auch Kritik reagiert die heimische Politik auf den Rücktritt von ÖVP-Chef Sebastian Kurz. FPÖ-Obmann Herbert Kickl sieht sich bestätigt: „Ich habe am Beginn des Jahres gesagt, Sebastian Kurz muss weg, jetzt ist er weg", sagte er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz, bei der er sich eigentlich der türkis-grünen Coronapolitik widmen wollte. „Der Druck ist zu groß geworden, er hat ja viele Fronten offen“, fügte er an. Und analysierte: „Er ist zuletzt allein auf weiter Flur gestanden, die Partei hat ihn fallen gelassen und er zieht jetzt die Konsequenzen daraus.“

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger schrieb auf Twitter: „Ich wünsche Dir @sebastiankurz aufrichtig alles Gute. Bei allem was wir in der Politik unterschiedlich gesehen haben, was letztlich auch bleibt ist der Mensch und dem gebührt auch Dank für seine Arbeit!"

Kogler: „Trotz aller Unterschiede viel erreicht"

Auch Grünen-Chef Werner Kogler reagierte mit einem Tweet: Er habe „großen Respekt" vor Kurz' Entscheidung. „Wir haben gemeinsam in der Bundesregierung trotz aller Unterschiede viel erreicht“, betonte er, wie zuletzt etwa die Steuerreform: Danke dafür. Ich wünsche Sebastian Kurz und seiner Familie alles Gute."

Für SPÖ-Geschäftsführer Christian Deutsch ist klar: „Die türkis-grüne Regierung ist mitten in der dramatischen Corona-Krise schon wieder nur mit sich selbst beschäftigt und kann ihre wichtigen Aufgaben nicht erledigen.“ Kurz hinterlasse „nach Jahren der gesellschaftlichen Spaltung, der Selbstinszenierung und des politischen Versagens im Pandemiemanagement einen riesigen Scherbenhaufen.“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen erklärte in einer Aussendung: „Ich habe heute Sebastian Kurz in einem Telefonat

herzlich für seine Tätigkeit als Bundeskanzler der Republik

Österreich sowie zuvor als Außenminister und Staatssekretär gedankt.

Bedankt habe ich mich auch für die gute und vertrauensvolle

Zusammenarbeit. Und ich habe ihm alles Gute für die Zukunft

gewünscht."

Dank und Lob kam freilich auch aus der ÖVP: Kurz habe maßgeblich dazu beigetragen, diese „wieder zu einer breiten Volkspartei zu machen“, sagte der (noch) stellvertretende Klubchef August Wöginger. Sein Ausstieg aus der Politik sei ein großer Verlust.

(Red./APA)