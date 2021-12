Kurz – eine Zäsur

Ein schwarzer Tag für die türkise ÖVP. In jeder Hinsicht.

Es war die größte Zäsur in der jüngeren Geschichte der ÖVP – der Wechsel von Schwarz zu Türkis. Es war nicht nur ein farblicher. Sebastian Kurz stellte die Partei neu auf, ganz auf ihn zugeschnitten, indem er den Einfluss der Länder und Bünde – fürs Erste jedenfalls – beschnitt. Die Partei wurde auch inhaltlich neu ausgerichtet: Moderner in der Anmutung, kantiger in der Politik, vor allem beim Migrations- und Integrationsthema, aber auch „compassionate conservatism“ floss mit ein. Kurz war zwar kein Intellektueller, aber sozial intelligenter als diverse Vorgänger – in der ÖVP und im Kanzleramt.