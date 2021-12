Wiener Würstelstandl einmal anders

Das Würstelstandl neu gestaltet haben gleich zwei Konzepte in Wien: „Alles Wurscht“ und die „Ausgabe“ überdenken ein Kulturgut.

So gut wie an jeder zweiten Ecke haben sich Würstelstände ans Wiener Stadtbild geheftet. Dass sie derart uniform und konstant über so lange Zeit bestehen blieben, macht wohl ihr unstrittiger Status als Wiener Kulturgut möglich. Luft nach oben gab es in puncto Qualität trotzdem schon seit Jahrzehnten. All das befeuerte den Medienrummel vor zwei Jahren, als mit dem „Wiener Würstelstand“ an der Ecke Pfeilgasse und Strozzigasse ein Konzept eröffnete, das sowohl auf vegane und vegetarische Alternativen von Hut & Stiel setzt, sich seine Produzenten sorgfältig aussucht und selbst Saures einlegt. Aktuell hat das Konzept Würstelstand noch einen zusätzlichen Vorteil: Es ist krisensicher.