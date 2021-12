Modelabel Klar hebt österreichische Textilschätze

Die Serie "Natur-Talente"-Serie stellt jede Woche Menschen und Labels vor, die die Welt mit ihren Projekten ein kleines bisschen besser machen wollen. Diese Woche: Regional gefertigte Mode des Wiener Labels Klar.

Klara Neuber hat sich nach ihrem Abschluss der Schneider-Meisterprüfung kopfüber ins Gründen eines eigenen Labels gestürzt. Sechs Jahre ist das jetzt her. „Ich habe erst kürzlich einen Begriff gelesen, der das ganz gut beschreibt. Entrepreneur-Denken nennt man das glaube ich, wenn Menschen über die Risiken hinwegsehen“, so die Modemacherin, „die typischen Zweifel kamen jedenfalls erst nach der Gründung auf.“ Mit ihrem Label Klar wollte die Wahlwienerin einen kleinen Rahmen schaffen, der es ihr ermöglicht ihre Mode-Parameter darzustellen. „Ich habe mir überlegt, womit ich am großen Modekarussell teilhaben kann“, so Neuber, „Wichtig ist vor allem, nicht zu viel machen zu wollen. Gerade heute, wo es so viel Mode gibt, ist weniger oft mehr.“