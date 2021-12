Die leeren Räume des dänischen Malers Vilhelm Hammershøi sollte man sich zu Gemüte führen. Hilft vielleicht ein wenig.

Man muss schon einen zweiten Pandemiewinter erleben und aus dem Lockdown nach Kopenhagen flüchten, um den Maler zu finden, der die Stimmung, die uns seit eineinhalb Jahren so lähmt, am stärksten zu bannen verstand. Nicht nur in ein, zwei Bildern. Sondern in einem ganzen Werk.