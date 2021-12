Bettina Balàka

geboren 1966 in Salzburg. Balàka studierte Englisch und Italienisch. Es folgten Aufenthalte in Großbritannien und den USA. Seit 1991 lebt sie als freie Schriftstellerin und Übersetzerin in Wien. 2004 nahm sie am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb teil. Sie ist Verfasserin von erzählender Prosa, Lyrik, Theaterstücken und Hörspielen.