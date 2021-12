Deutschland führt bundesweit 2-G-Regel ein

Noch-Kanzlerin Merkel verkündet praktisch einen Lockdown für Ungeimpfte. Es handle sich um einen „Akt der nationalen Solidarität“.

Bund und Länder verschärfen im Kampf gegen die Corona-Pandemie die Regeln für Ungeimpfte. Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht nach den Beratungen mit den Ministerpräsidenten von einem "Akt der nationalen Solidarität". Dieser sei erforderlich, um die Infektionen zu senken und die Lage an den Krankenhäusern zu entspannen, sagt Merkel bei einer Pressekonferenz.

Die in einigen Ländern schon geltende 2-G-Regel soll bundesweit ausgeweitet werden und unabhängig von der jeweiligen Inzidenz gelten, berichtet NTV. Weiterhin soll es Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte geben. Das käme einem Lockdown für Ungeimpfte gleich.

Bars und Clubs sollen spätestens ab einer Inzidenz von 350 geschlossen werden. Auch Kontakte von Geimpften und Genesenen müssen dann reduziert werden: auf 50 in Innenräumen und 200 im Außenbereich. Die beschlossenen Maßnahmen der Länder seien Mindeststandards, die Länder könnten diese auch verschärfen, sagt Merkel.

Impfungen nehmen an Tempo zu

Hintergrund sind die sehr hohen Zahlen an Neuinfektionen und Covid-19-Kranken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag 73.209 neue Corona-Fälle. Das sind 2752 weniger als am Donnerstag vor einer Woche, als 75.961 neue Infektionen registriert wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank den dritten Tag in Folge leicht und liegt nun bei 439,2 nach 442,9 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Allerdings ist unklar, ob der Rückgang der Zahlen auf ein Abflachen der Pandemie-Welle zurückzuführen ist oder auf eine zunehmend fehlerhafte Erfassung durch überlastete Gesundheitsämter. 388 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Krankenhäusern war am Mittwoch auf 4668 gestiegen.

Trotz einiger Klagen über mangelnden Impfstoff beschleunigt sich das Impf-Tempo bereits deutlich. Am Mittwoch wurden in Deutschland laut RKI fast eine Million Menschen geimpft. Nach Angaben des RKI wurden 987.046 Impfdosen verabreicht. Davon waren 95.344 Erstimpfungen, 69.005 Zweitimpfungen und 822.697 Auffrischungsimpfungen. 68,7 Prozent der Gesamtbevölkerung sind damit vollständig geimpft.

Erster Omikron-Fall auf Mallorca

Auf der bei Deutschen und Österreichern beliebten Urlaubsinsel Mallorca ist ein erster Fall der neuen Virusvariante Omikron nachgewiesen worden. Die Mutation des Coronavirus sei bei einer 20-jährigen Schweizerin festgestellt worden, die von Südafrika über Frankfurt auf die Insel gereist sei, berichtete die "Mallorca-Zeitung" am Donnerstag.

In Deutschland sei ein Corona-Test der vollständig geimpften Reisenden noch negativ ausgefallen, bei einem weiteren Test auf Mallorca dann aber positiv. Mit ihrem Begleiter, dessen Test negativ gewesen sei, müsse die Frau nun zwei Wochen in Quarantäne.

Die Corona-Zahlen sind in Mallorca zuletzt wie im Rest des Landes mit einer Impfquote von fast 80 Prozent angestiegen, jedoch nicht so stark wie etwa in Österreich oder Deutschland. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt auf der Insel derzeit bei 140. Um der Entwicklung entgegenzuwirken, soll auf Mallorca nach dem Willen der Regionalregierung künftig die Vorlage eines Corona-Passes (3G-Regel) beim Betreten von Bars, Restaurants, Fitnessstudios und anderen Innenräumen mit einer Kapazität von mehr als 50 Personen Pflicht werden. Eine Entscheidung der Justiz zu dem Vorhaben stand aber noch aus.

(red.)