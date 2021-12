Warum der Aufschwung den Lockdown überleben wird

Für Österreichs Wirtschaft lief es im dritten Quartal zum ersten Mal besser als vor der Pandemie. Dann kam der Lockdown und der Jubel war vorbei. Doch eine Branche sorgt dafür, dass die Erholung weitergeht.

Wien. Der Blick in den Rückspiegel kann manchmal erfrischend sein: Die österreichische Volkswirtschaft hat etwa in den drei Monaten Juli bis September nahezu unbemerkt die Coronakrise hinter sich gelassen. Die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal stieg um 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, teilte die Statistik Austria am Donnerstag mit. Damit lag das heimische BIP erstmals über dem Niveau von vor der Krise.