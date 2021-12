Ein richtungsweisender Return

Die WTA und ihr Rückzug aus China könnte ein Gamechanger für die gesamte Sportwelt sein. Nur auf den ersten Blick gehen Millionen verloren.

St. Petersburg, Florida/Wien. Tennis-Boss Steve Simon hatte per se kein Problem mit China. Noch 2019, beim prestigeträchtigen Saisonfinale in Shenzhen, dem bisher letzten großen Turnier in China, lachte der Chef der Damen-Tour WTA bereitwillig in die Kameras. Wenige Monate zuvor waren während der Hongkong-Proteste Satellitenbilder aufgetaucht, die zeigten, wie die Bewaffnete Volkspolizei ihre Fahrzeuge ausgerechnet hier im Shenzhen Bay Sports Center in Schlagdistanz zur Sonderverwaltungszone zwischengeparkt hatte.