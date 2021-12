Schach-WM: Zwei große Geister lassen keinen Platz für Fehler

Das Duell zwischen Magnus Carlsen und Jan Nepomniaschtschi droht wie schon der letzte Titelkampf auf eine Remis-Serie und das Tie-Break zuzusteuern. Nicht nur der Titelverteidiger hält den Zweikampf für überholt.

Dubai/Wien. Über fünf Jahre lang schon wartet die Schachwelt auf einen Sieg in einer regulären WM-Partie. Zuletzt im November 2016 bezwang der bis heute amtierende Weltmeister Magnus Carlsen in New York seinen damaligen Herausforderer Sergej Karjakin. Das bedeutete jedoch keineswegs eine Entscheidung, die gelang dem Norweger wie auch zwei Jahre später nach zwölf Remis gegen Fabiano Caruana erst im Tie-Break, in dem mit stark verkürzter Bedenkzeit gespielt wird.

Für die WM 2021 zwischen Carlsen und dem Russen Jan Nepomniaschtschi erhöhte der Schachweltverband Fide deshalb die Anzahl der Partien auf 14. Mehr Chancen sollten die Risikofreudigkeit der Rivalen erhöhen, so der hehre Gedanke. Stattdessen sahen Fans in Dubai und weltweit auch heuer bislang fünf Remis in Folge, nicht wenige Experten rechnen bereits mit 14 Punkteteilungen. Zu gut sind die Weltbesten in der strategischen Vorbereitung, sodass auch Carlsens unorthodoxe Züge mit Schwarz den Herausforderer nicht zu überrumpeln vermochten.

Das bringt unweigerlich wieder die generelle Diskussion über das Format sowie die Frage auf, ob eine mögliche Weltmeister-Kür bei Gleichstand im Schnell- (25 Minuten plus Zeitboni) bzw. Blitzschach (fünf Minuten) oder notfalls in einer Armaggedon-Partie (Weiß erhält mehr Zeit, Schwarz gewinnt dafür bei Remis) eine würdige ist. Den WM-Kontrahenten wurde diese Frage in Dubai wieder gestellt. „Ich glaube, der Wert von Traditionen im Schach ist wirklich groß. Das System mit den Matches ist mehr oder weniger fair“, meinte „Nepo“. „Natürlich hat es Nachteile, darüber könnten wir eine ganze Nacht lang diskutieren.“ Carlsen versuchte seine bereits öffentlich kundgetane Ablehnung des Zweikampfs diplomatisch zu verpacken: „Wenn man nichts Gutes zu sagen hat, sollte man nichts sagen.“

Ein Schreckensszenario: WM ohne Carlsen

Der Weltmeister macht sich offenbar für ein jährliches (K.-o.-)Turnier stark, wie es zuletzt 2007 zur Anwendung kam. Denn obwohl Carlsen laut eigener Aussage vom derzeitigen Format profitiert – ruhige Vorbereitung vs. aufreibendes Kandidatenturnier – liegt in einer WM-Niederlage das größte Risiko für ihn und seine Vermarktungsmaschinerie. Dann müsste sich plötzlich der Superstar des Sports durch die Qualifikationsmühlen mühen, das drohende Szenario einer WM ohne das globale Schach-Gesicht sollte eigentlich auch der Fide zu denken geben.

Nach dem gestrigen Ruhetag sitzt Carlsen vor der sechsten WM-Partie heute (13.30 Uhr, YouTube-Livestream chess24) sicher auf dem Thron. Am Mittwoch war erstmals so etwas wie Druck von Nepomniaschtschi zu sehen, in wirkliche Bedrängnis brachte das den Titelverteidiger jedoch nicht. In den verbleibenden neun Partien hat der Norweger den Vorteil, einmal mehr die weißen Figuren zu führen. Außerdem darf er einem Tie-Break gelassen entgegen blicken: Carlsen ist auch Weltmeister im Schnell- und Blitzschach.