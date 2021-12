Burma: Massaker an Demonstranten

Das Militär ging bei den Demonstrationen gegen den Militärputsch in Burma mit äußerster Gewalt vor, kritisiert HRW.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch rekonstruiert die Brutalität der Militärjunta.

Seit dem Militärputsch im Februar ist Burma (Myanmar) zu einer Hölle geworden, aus der nur spärlich Informationen nach außen dringen. So wird jetzt erst die Dimension der Brutalität deutlich, mit der die Armee gegen Kritiker vorgeht. „Es handelt sich eindeutig um Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, konstatiert die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW). Die Organisation fordert, dass dies vom Internationalen Strafgerichtshof untersucht werden soll.

Rekonstruiert wurde unter anderem das Vorgehen der Junta gegen Proteste der Demokratie-Aktivisten am 14. März in Yangon (Rangun). Demnach hätten etwa 200 mit Sturmgewehren bewaffnete Sicherheitskräfte die Demonstranten eingekesselt und auf sie geschossen – obwohl für die Soldaten keine Gefahr bestand. Die Militärs zielten auch auf Menschen, die Verletzten helfen wollten. Mindestens 65 Menschen seien ums Leben gekommen. „Es war ein Massaker“, so HRW.

Als Quelle dienten Augenzeugenberichte ebenso wie Videos und Fotos, die Beteiligte auf sozialen Medien posteten. Die Menschenrechtsorganisation dokumentierte zudem, wie Gefangene bei „Befragungen“ systematisch gefoltert werden. „Sie stülpten mir einen Plastiksack über den Kopf“, schildert ein festgenommener Demonstrant, der erst unlängst aus dem Gefängnis entlassen wurde. Andere Aktivisten beschrieben simulierte Exekutionen. „Sie richteten das Gewehr auf mich und hielten den

Finger am Abzug.“ Frauen berichteten von sexueller Gewalt seitens der Militärs.

Seit dem Putsch wurden nach Schätzungen der burmesischen Gefangenenhilfsorganisation AAPP 1300 Menschen getötet. Mehr als 10.000 wurden festgenommen.