Kathrin Zierhut-Kunz wird Geschäftsführerin von ORF III

Der Stiftungsrat gab seinen Segen: ORF-Personalchefin Kathrin Zierhut-Kunz wechselt zu ORF III. Eine Chefredakteurin wird noch gesucht.

Der ORF-Stiftungsrat traf am Donnerstag zwei Personalentscheidungen: Kathrin Zierhut-Kunz wird neue kaufmännische Geschäftsführerin von ORF III. Sie wird den Spartensender gemeinsam mit Peter Schöber führen. Sie wolle ORF III „auf weiterhin stabilen Beinen ins zweite Jahrzehnt seines Bestehens führen“, sagte Zierhut-Kunz. Sie studierte Handelswissenschaften in Wien, ist seit 13 Jahren im ORF-Konzern tätig, vor allem im Finanzbereich, und war zuletzt als Leiterin der Hauptabteilung „Strategische Planung und Administration“für den Personalbereich und Human Resources des ORF zuständig.

Ebenfalls bestellt wurde Alexander Hirschbeck - er übernimmt die Geschäftsführung der Gebühren Info Service und wird die GIS gemeinsam mit Christian Kerschbaumsteiner führen. Hirschbeck ist Betriebswirt und seit 21 Jahren für die GIS tätig. Zuletzt leitete er als Teil des Managementteams den externen Kundendienst der GIS.

ORF-III-Chefredaktion: Eine Frau soll Thurnher beerben

Weitere wichtige ORF-Posten sind noch ausgeschrieben, darunter die ORF-III-Chefredaktion, die frei wird, weil Ingrid Thurnher zur Radiodirektorin avanciert. Bis 10. Dezember kann man sich bewerben. ORF-III-Chef Peter Schöber wünscht sich dem Vernehmen nach wieder eine Frau als Chefredakteurin. Genannt werden u. a. „ZiB"-Moderatorin Nadja Bernhard, Susanne Schnabl vom „Report“ oder auch Lou Lorenz-Dittlbacher ("ZiB 2"). Auch der Posten des Chefproducers, den bisher der zukünftige ORF-Generaldirektor Roland Weißmann inne hatte, ist ausgeschrieben. Laut „Kurier“ soll Weißmanns Mitarbeiter Michael Krön den Job übernehmen.

Der Stiftungsrat bestellte auch neue Aufsichtsratsmitglieder in ORF-Tochtergesellschaften sowie Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder in der Apa. Weißmann wird Vorsitzender der ORF-Enterprise GmbH und der ORF Marketing & Creation GmbH sowie Aufsichtsratsvorsitzender der Austria Presse Agentur. Dort wurden Ingrid Turnher und Martin Biedermann in den Vorstand bestellt. Stellvertretender Vorsitzender bleibt bis zu seinem Ausscheiden aus dem ORF Ende September 2022 der scheidende Technik-Vizedirektor Thomas Prantner. Bis dahin bleibt Prantner dem ORF als Prokurist in der Technischen Direktion und im Aufsichtrat von ORF On erhalten. Er will dort den „Transformingprozess“ des ORF „aktiv begleiten“, wie er sagt. Bis September kommenden Jahres verantwortet Prantner u.a. auch die Online-Vermarktung und Online-Medienkooperationen. Danach will er in die Privatwirtschaft wechseln und strebt dabei „die Bereiche Kommunikation, Medienmanagement, Digitalisierung“ an.