Und dann warnte Russland vor einem "Albtraumszenario"

Der russische Außenminister verlangte in Stockholm von der Nato „Sicherheitsgarantien“. Die Lage ist ernst. Ein Biden-Putin-Gipfel soll sie entspannen.

Am Donnerstag war Stockholm, die schwedische Hauptstadt, der Nabel der Weltpolitik. Hinter verschlossenen Türen und flankiert von jeweils einem halben Dutzend Mitarbeiter trafen sich dort US-Außenminister Antony Blinken und sein russischer Amtskollege, Sergej Lawrow. Thema Nummer eins: Der Konflikt in der Ukraine, der sich zuletzt schnell und gefährlich hochgeschaukelt hatte. Wie berichtet, alarmiert den Westen ein russischer Truppenaufmarsch in Grenznähe.