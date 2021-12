(c) imago images/SEPA.Media (Martin Juen via www.imago-images.de)

Nach dem Bundesparteivorstand lädt die Partei um 11.30 Uhr zu einem Pressestatement. Gerhard Karner könnte dem künftigen Kanzler Karl Nehammer als Innenminister nachfolgen. Mit Livestream.

Nach dem Rückzug von Sebastian Kurz als Parteiobmann und dem Verzicht von Alexander Schallenberg auf das Kanzleramt haben Freitagfrüh um kurz vor acht Uhr in der Politischen Akademie der ÖVP die Beratungen über deren Nachfolge begonnen. Erwartet wird eine größere Umbildung des Regierungsteams. Neuer Regierungschef und Parteiobmann wird wohl Innenminister Karl Nehammer. Seit 9 Uhr tagt dazu der Bundesparteivorstand. Für 11:30 Uhr ist ein Pressestatement angekündigt.

Das Pressestatement im Livestream:

Am Donnerstag hatte zunächst Ex-Kanzler und Parteiobmann Sebastian Kurz seinen Abschied aus der Politik angekündigt. Später stellte Bundeskanzler Alexander Schallenberg sein Amt zur Verfügung, auch Gernot Blümel gab seinen Rückzug als Finanzminister und Wiener ÖVP-Chef bekannt. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck könnten ebenfalls vor der Ablöse stehen.

Personalkarussell: Wer wird was?

Blümels Finanzressort übernimmt, wie die „Presse“ erfahren hat, Staatssekretär Magnus Brunner. Nachfolger von Nehammer als Innenminister könnte der Niederösterreicher Gerhard Karner, derzeit Zweiter Präsident des Landtages, werden. Aber auch Verfassungsministerin Karoline Edtstadler ist noch im Gespräch.

Außenminister Michael Linhart geht dagegen "jetzt einmal" davon aus, dass er weiter Außenminister bleibt. "Ich bin gekommen, um Außenminister zu sein und für Österreich zu arbeiten", sagte Linhart am Freitag am Rande der OSZE-Außenministertagung in Stockholm gegenüber dem Ö1-"Morgenjournal". Alexander Schallenberg könnte diese Pläne allerdings durchkreuzen und auf seinen früheren Posten zurückkehren.

