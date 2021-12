New York bangt um "Fearless Girl" vor der Wall Street

Ein Mädchen aus Bronze erinnnert in Manhatten an Frauenrechte - nun könnte das „Fearless Girl“ bald Geschichte sein.

Seit 2017 erinnert ein 1,20 Meter großes Mädchen aus Bronze in Downtown Manhattan an die Frauenrechte - nun ist die Genehmigung der Statue des "Furchtlosen Mädchens" vor der berühmten New Yorker Börse vor wenigen Tagen ausgelaufen. Aktivistinnen und die Künstlerin kämpfen nun für ihren Verbleib.

"Ich bin hier, um zu bekräftigen, warum das Kunstwerk erhalten bleiben sollte und warum es wichtig ist", sagte Bildhauerin Kristen Visbal am Standort der Statue. Lokale Behörden in New York müssen nun entscheiden, was mit dem "Fearless Girl" geschehen soll.

Symbol für Frauen in Führungspositionen

Das kleine Mädchen aus Bronze trägt ein wehendes Kleid und einen Pferdeschwanz, die Hände hat es trotzig in die Hüften gestemmt. 2017 starrte es zunächst eineinhalb Jahre lang die berühmte Statue des "Wall-Street-Bullen" wenige Meter entfernt an. Danach zog es vor die Börse und schaute zu dem wichtigen internationalen Handelsplatz hinauf. In den vergangenen Jahren erlangte es immer mehr Beliebtheit - Tausende Menschen machten Fotos mit der Statue.

Für Künstlerin Visbal steht das "Fearless Girl" dabei für weit mehr als nur für die Macht von Frauen in Führungspositionen: "Die Fragen der Zusammenarbeit zwischen den Geschlechtern und der Vielfalt aller Gleichstellungsideale, die hinter 'Fearless Girl' stehen, sind so wichtig, damit wir unser Potenzial als globale Gesellschaft voll ausschöpfen können", meint sie. Die Bildhauerin betont, sie wolle mit den New Yorker Behörden zusammenarbeiten, damit das "Furchtlose Mädchen" in Manhattan bleiben könne.

(APA)