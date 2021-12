"Kein Weg mehr vorbei": FPÖ fordert Neuwahlen

Die anderen Oppositionsparteien müssten den Weg für Neuwahlen freimachen, fordert FPÖ-Chef Kickl. Für Oberösterreichs Landeshauptmann Stelzer wäre dies „ein ganz, ganz falsches Signal“.

FPÖ-Chef Herbert Kickl hat am Freitag nach dem Abgang von Sebastian Kurz als ÖVP-Parteiobmann und dem Verzicht von Alexander Schallenberg auf das Kanzleramt neuerlich auf Neuwahlen gedrängt. Daran führe "kein Weg mehr vorbei", erklärte Kickl, der die anderen Oppositionsparteien SPÖ und Neos sowie den türkisen Regierungspartner, die Grünen, in der Pflicht sieht, den Weg dafür freizumachen. Die ÖVP dürfe mit ihrer "breit angelegten Kindesweglegung" nicht durchkommen.

Kickl geht davon aus, dass nach Kurz und Finanzminister Gernot Blümel, der gestern ebenfalls seinen Rückzug erklärt hatte, weitere Köpfe rollen werden. Die ÖVP versuche nun "in einer Art Notoperation, alle türkisen Zellen aus der Volkspartei zu entfernen" und tue so, als ob sie damit nichts mehr zu tun habe. Das Wahlergebnis von 2019 spiegle aber in keiner Weise die aktuelle Gemütslage innerhalb der Bevölkerung wider, so Kickl. Das mittlerweile aufgeflogene "ÖVP-Korruptionssystem" sowie das "skandalöse Verhalten der ÖVP in der Corona-Politik" seien Grund genug für Neuwahlen.

Auch Doskozil fordert Neuwahlen

Auch der burgenländische Landeshauptmann und SPÖ-Landesparteichef Hans Peter Doskozil hatte am Vortag eine Neuwahl im Frühjahr gefordert. Dies sollte auch die Corona-Pandemie nicht verhindern: "Gerade in der Pandemie hat diese Regierung keine gute Performance gemacht. Das macht einen Neustart noch nötiger. Es ist jetzt der Zeitpunkt, die Wähler zu befragen", erklärte Doskozil. Fliegende Personalrochaden in der ÖVP lehnt er ab: "Es kann auch nicht sein, dass man jetzt wie in einem Puppentheater nach Gutdünken die nächsten Rollen besetzt.“

Für den Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) seien Neuwahlen inmitten der Pandemie aber „keine gute Idee“.

Stelzer: Neuwahlen „ganz falsches Signal"

Neuwahlen gelten für die ÖVP ohnehin als unwahrscheinlich. Eine klare Absage gibt es von Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). Er verstehe, dass die Personalrochaden für Unsicherheit in der Bevölkerung sorgten. „Natürlich ist es allen lieber, wenn es ein ruhiges Fahrwasser gibt“, betonte er im Ö1-"Morgenjournal“ am Freitag. Aber die ÖVP sei nun einmal in der Situation, eine Personalentscheidung treffen zu müssen - „und wir, vor allem die Landeshauptleute, werden dafür sorgen, dass das schnell und klar geht."

Schließlich würden wir uns derzeit inmitten der Coronakrise befinden, Österreich sei im Lockdown. In der derzeitigen Situation also, so Stelzer, wären Neuwahlen „ein ganz, ganz falsches Signal“.

Auch der Koalitionspartner erteilt der Forderung nach Neuwahlen eine Absage. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) versicherte eine Fortsetzung der Regierungszusammenarbeit auch mit Nehammer als Bundeskanzler und wies auf eine „hervorragende Zusammenarbeitsbasis“ mit ebendiesem. Und auch Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer stellte klar: "Wir garantieren die Stabilität im Land."

Mitreden beim Kurz-Rücktritt: Wie geht es jetzt mit der ÖVP weiter? Diskutieren Sie mit!

>>> Hier geht's zum Forum

(APA/Red.)