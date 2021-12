Das große Rätselraten um die ÖGB-Spitze

Zieht sich der 65-jährige ÖGB-Chef, Wolfgang Katzian, in den Ruhestand zurück? Ein heiß diskutiertes Thema im Gewerkschaftsbund – und in der Arbeiterkammer.

Sie hatte am vergangenen Sonntag eigentlich damit gerechnet. Da war Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl in der ORF-Pressestunde zu Gast. Aber die Frage kam nicht. Nämlich ob sie in absehbarer Zeit in den Ruhestand gehen wird. Nächstes Jahr wird Anderl 60, das gesetzliche Pensionsalter ist also erreicht. Anderls Antwort, die der „Presse“ nachgereicht wurde: „Ich bin sehr gern AK-Präsidentin, und gerade jetzt sind wir sehr gefordert. Die ArbeitnehmerInnen erwarten von uns gute Beratung und wenn nötig Vertretung in dieser Krise, das ist jetzt mein Fokus.“ Lustig, bei ÖGB-Chef Wolfgang Katzian ist die Antwort ähnlich. Katzian, der bereits 65 ist, denkt (noch) nicht an Ruhestand. „Wir haben im Moment dringendere Probleme“, sagt seine Sprecherin. Zwei Spitzen zweier Arbeitnehmervertretungen, eine Aussage. Und das ist natürlich kein Zufall.