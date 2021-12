„Wir müssen die Waldbrandgefahr ernster nehmen“

85 Prozent der Waldbrände sind hausgemacht. Eine durch den Klimawandel verlängerte Saison erhöht die Gefahr, warnt der Leiter der österreichischen Waldbrandinitiative, Harald Vacik.

Es war im Jahr 1947 als der Wald am Hang der Ostflanke der Großen Arnspitze, über deren Gipfel die Grenze zwischen Bayern und Tirol verläuft, von Ende August bis Anfang November in Flammen stand. Der immer wieder aufflackernde Brand vernichtete jegliche Vegetation. Bis heute hat keine nennenswerte Begrünung stattgefunden. So manch kahler Alpengipfel ist ein Mahnmal einer ernst zu nehmenden Waldbrandgefahr, die vom Klimawandel zusätzlich befeuert wird. Auf wissenschaftlicher Ebene beschäftigt sich damit die Forschungsinitiative Waldbrand der Boku Wien.



Affri lautet die Abkürzung für das Projekt, Austrian Forest Fire Research Initiative, über das 2008, als es gestartet hat, mitunter gewitzelt wurde, dass es sich um eine Verwechslung handeln müsse. Immerhin sei nicht Austria, sondern Australien bekannt für gefährliche Waldbrände. „Ja, das waren die Anfänge“, erinnert sich Harald Vacik vom Institut für Waldbau der Boku Wien lachend zurück. Er leitet die mittlerweile zweite Auflage der Initiative. Damals habe tatsächlich der eine oder andere angefragte Gutachter den Kopf geschüttelt, so wenig relevant schien das Thema.