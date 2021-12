Die Entvölkerung Osteuropas

Die Länder im Osten und Südosten Europas verlieren dramatisch an Einwohnern. Die Geburtenraten sind niedrig. Und jährlich wandern Hunderttausende Menschen gen Westen ab.

Mehr Geld soll die Serbinnen zu mehr Geburten animieren. „Allmählich verschwinden wir als Nation“, begründet Serbiens Präsident, Aleksandar Vučić, seine Absicht, das einmalig gezahlte Mutterschaftsgeld für die Geburt des ersten Kindes von derzeit 100.000 Dinar (850 Euro) ab dem 1. Jänner zu verdreifachen: „Alles, was wir tun, hat keinen Sinn, wenn es keinen gibt, der es in Zukunft bewahren kannn.“

Auch wegen der Pandemie lag die Zahl der Todesfälle in dem Balkanstaat im vergangenenen Coronajahr mit 115.000 fast doppelt so hoch wie die auf knapp 62.000 geschrumpfte Zahl der Geburten. Zu der sinkenden Geburtenrate gesellt sich ein hoher Emigrationsaderlass: Jährlich sind es 50.000 bis 60.000 meist junge Serben, die auf Arbeitssuche ihre Heimat zeitweise oder dauerhaft verlassen.

Hälfte der Jungen will weg

Mehr dürften auch in den Nachbarstaaten folgen. Laut einer im November veröffentlichten UN-Studie planen allein in Bosnien und Herzegowina 47 Prozent der 18- bis 29-Jährigen die Emigration in den Westen. Die Hoffnung auf ein stabiles Lebensumfeld, eine der eigenen Qualifikation entsprechende Arbeitsstelle und bessere Lebensperspektiven wurde genauso als Grund genannt wie der Wunsch, „in einer weniger korrupten Gesellschaft zu leben“. In anderen Regionen der Welt ist Übervölkerung ein Problem. Doch den entvölkerten Staaten in Ost- und Südosteuropa machen rasch sinkende Einwohnerzahlen zu schaffen. Emigration und rückläufige Geburtenraten sorgen für die Schließung von Schulen, Krankenhäusern und Gesundheitszentren, die wiederum Landflucht und Überalterung beschleunigen.

Keiner will zuwandern

Den Teufelskreis vermag der Osten auch wegen des Wohlstandsgefälles und der anhaltenden Nachfrage nach Arbeitskraft im Westen kaum zu durchbrechen. Zuwanderer, die den Bevölkerungsschwund abbremsen könnten, sind wegen des niedrigen Lohnniveaus spärlich und von populistischen Rechtsregierungen wie beispielsweise in Polen und Ungarn oft auch nicht erwünscht.

Schon seit den 1990er-Jahren hat der Osten des Kontinents laut Schätzungen 18 Millionen Einwohner verloren. Und die Prognosen sehen noch düsterer aus. Den zu erwartenden Bevölkerungsverlust bis 2050 beziffert die UN in Bulgarien gar auf 22,8 Prozent – gefolgt von Litauen (22,1 Prozent), Lettland (21,6 Prozent), der Ukraine (19,5 Prozent), Serbien (18,9 Prozent), Bosnien (18,2 Prozent) und Kroatien (18 Prozent).

Eher hilflos versuchen Würdenträger mit der Erhöhung staatlicher Geburtenprämien und patriotischem Pathos die demografische Trendwende zu erzwingen. Doch der Ansatz hat sich nach Erfahrung von Alanna Armitage, der Direktorin des UN-Bevölkerungsfonds (UNFPA) für Osteuropa, als verfehlt erwiesen.

„Je schneller wir erkennen, dass die Lösung der demografischen Probleme nicht in der Erhöhung der Geburtenraten liegt, desto rascher werden wir uns auf das konzentrieren können, auf das es wirklich ankommt: Länder zu schaffen, in denen die Menschen bleiben, leben und Familien haben wollen“, sagt Armitage.

Initiativen für Arbeitsmarkt

Zwar scheint eine rasche Trendwende nicht in Sicht. Doch zur Erhöhung der „demografischen Widerstandsfähigkeit“ plädieren UNFPA-Experten für einen nachhaltigen Politikmix. Einerseits müssten vernachlässigte oder bisher auf dem Arbeitsmarkt diskriminierte Gruppen wie Berufsanfänger, Frauen, Alte oder Minderheiten besser eingebunden werden. Andererseits müssten kreative Strategien zur Wiederbelebung der von der Abwanderung besonders hart getroffenen ländlichen Regionen entwickelt werden.

Die Herausforderungen der Entvölkerung seien „zu bewältigen“, versichert Armitage: Denn für die betroffenen Staaten erhöhe sich so auch der Druck „zur Innovation, die sie in Richtung einer besseren Zukunft katapultieren könnte“.